King’s Gardens by Cyfield: Έργο με υπογραφή, επένδυση αξιοπιστίας

Τα εκατοντάδες εμβληματικά έργα που έχει δημιουργήσει σε όλη την Κύπρο, την έχουν πλέον καθιερώσει ως συνώνυμο της ποιότητας, της καινοτομίας και της αξιοπιστίας.

Κάθε έργο της Cyfield, φέρει την υπογραφή μίας ομάδας ανθρώπων με εμπειρία, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και αφοσίωση, που γνωρίζει πως να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα που αντέχουν στο χρόνο και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.

Για τους αγοραστές λοιπόν, η επιλογή ενός έργου της Cyfield, δεν είναι απλώς μια ακόμη αγορά ενός ακινήτου. Είναι μία επένδυση ζωής, χτισμένη πάνω σε όραμα, συνέπεια και αξίες που εμπνέουν εμπιστοσύνη.

Αυτές ακριβώς οι αξίες, αποτυπώνονται και σε ένα από τα πιο πρόσφατα έργα του Ομίλου: το King’s Gardens.

Ένα σύγχρονο και καινοτόμο έργο που συνδυάζει λειτουργικότητα, στρατηγική τοποθεσία, βιωσιμότητα και υψηλή αισθητική, προσφέροντας όχι μόνο μία μοναδική εμπειρία ζωής, αλλά και ένα ισχυρό επενδυτικό πλεονέκτημα.

Άνεση, λειτουργικότητα, υπεροχή

Στην Cyfield, η δημιουργία έργων που αναβαθμίζουν την καθημερινή ζωή, είναι προτεραιότητα. Και το King’s Gardens ενσαρκώνει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία: μία εντυπωσιακή ανάπτυξη που συνδυάζει άνεση, λειτουργικότητα και αισθητική υπεροχή σε κάθε της πτυχή.

Με σχεδιασμό που ανταποκρίνεται στις υψηλότερες προδιαγραφές, το εμβληματικό κτήριο 80 μέτρων, βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Παύλου και υψώνεται ακριβώς απέναντι από την πλήρως ανανεωμένη πλατεία του Παλαιού ΓΣΠ. Στους 20 ορόφους που διαθέτει, φιλοξενεί συνολικά 118 διαμερίσματα δύο και τριών υπνοδωματίων, σχεδιασμένα για να ικανοποιούν τις ξεχωριστές ανάγκες των κατοίκων τους.

Κάθε ένα από τα διαμερίσματα έχει σχεδιαστεί με την ίδια έμφαση στην ποιότητα και τη λεπτομέρεια, ενσωματώνοντας κορυφαία υλικά και καινοτόμες λύσεις που εξασφαλίζουν σύγχρονη και ποιοτική διαβίωση.

Οι ανοιχτοί, φωτεινοί χώροι, οι έξυπνες διαρρυθμίσεις και τα μπαλκόνια με την πανοραμική θέα της Λευκωσίας, δημιουργούν ένα περιβάλλον που εμπνέει και αναβαθμίζει την καθημερινότητα.

Παροχές όπως το ιδιωτικό γυμναστήριο, ο κοινόχρηστος χώρος εργασίας, καθώς επίσης και η υποδοχή με υπηρεσίες θυρωρού, συμπληρώνουν το παζλ κατοίκησης στο King’s Gardens.

Η βιωσιμότητα τρόπος ζωής

Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, το King’s Gardens, αποτελεί ένα έργο Ενεργειακής Απόδοσης Κατηγορίας Α’, που προσφέρει στους κατοίκους του πολλαπλά πλεονεκτήματα μέσα από μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική προσέγγιση.

Οι κοινόχρηστοι χώροι καλύπτονται από φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ η θερμομόνωση, τα διπλά τζάμια, τα κλιματιστικά τύπου split, ο φωτισμός LED και η ηχομόνωση, εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα διαβίωσης.

Η χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, όπως το αλουμίνιο και το γυαλί, καθώς επίσης και οι υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ενισχύουν ακόμη περισσότερο την οικολογική ταυτότητα του έργου.

Σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική

Η αγορά ενός ακινήτου είναι πάντοτε μία απόφαση στρατηγικής σημασίας. Στο King’s Gardens, αυτή η επένδυση μετατρέπεται σε άμεσο και σίγουρο κέρδος.

Με προνομιακή τοποθεσία στην καρδιά της Λευκωσίας, σε ένα από τα πιο αναπτυσσόμενα και περιζήτητα σημεία της πρωτεύουσας, το έργο προσφέρει μοναδική ευκαιρία για υψηλή απόδοση. Οι τιμές των διαμερισμάτων αρχίζουν από τις 229 χιλιάδες ευρώ, προσφέροντας μία εξαιρετική σχέση ποιότητας – τιμής, ενώ παράλληλα κάθε διαμέρισμα παραδίδεται πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο, έτοιμο για άμεση χρήση ή ενοικίαση.

Σε συνδυασμό με τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για σύγχρονα ακίνητα στο κέντρο της πόλης, η επένδυση στο King’s Gardens εξασφαλίζει:

- Εγγυημένο εισόδημα με απόδοση 5% από την πρώτη κιόλας μέρα.

- Σταθερή κεφαλαιουχική ανατίμηση λόγω της τοποθεσίας και της ποιότητας κατασκευής.

- Ολοκληρωμένη επαγγελματική διαχείριση από τον Όμιλο Cyfield, χωρίς καμιά έγνοια για τον ιδιοκτήτη.

- Σίγουρο τίτλο ιδιοκτησίας.

Για όλους αυτούς του λόγους, αλλά και για ακόμα περισσότερους, το King’s Gardens αποτελεί ιδανική επιλογή για επενδυτές και ιδιώτες που αναζητούν:

- Ασφάλεια και κύρος.

- Σταθερή ροή εισοδήματος.

- Ένα περιουσιακό στοιχείο του οποίου η αξία αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.

Η αγορά ενός διαμερίσματος King’s Gardens λοιπόν αποτελεί μία επένδυση που αποδύσει σήμερα και δεν χάνει ποτέ την αξία της.

Μία επένδυση ζωής

Κάθε λεπτομέρεια του King’s Gardens έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ζωής.

Εδώ, η καινοτομία συναντά την κομψότητα, η βιωσιμότητα αγκαλιάζει την καθημερινότητα, και η επένδυση αποκτά διαχρονική αξία.

Με την εγγύηση της ποιότητας του Ομίλου Cyfield, απολαμβάνεις όχι μόνο έναν χώρο υψηλών προδιαγραφών, αλλά και την ασφάλεια μίας επιλογής που αντέχει στο χρόνο και ακολουθεί τις τάσεις του αύριο, στην καρδιά των εξελίξεων – στο κέντρο της Λευκωσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος:

📞 8000 5757 | ✉️ sales@cyfieldgroup.com | 🌐 www.cyfieldgroup.com