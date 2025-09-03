Δείτε το νέο παραμύθι για τα χρηματοοικονομικά- Από Δευτέρα στην έκτη δημοτικού

Με τη νέα σχολικά χρονιά 2025-2026, η Χρηματοοικονομική Παιδεία θα ξεκινά πλέον από την Στ’ Δημοτικού, μέσα από ένα παραμύθι.

Μέσω του μαθήματος της Αγωγής Υγείας, το παραμύθι «70 Τοκό και Μια Τρύπα στο Παπούτσι» με τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, αναμένεται να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης για τις δασκάλες και τους δασκάλους της Στ’ Δημοτικού.

Σε ανάρτησή του ο καθηγητής χρηματοοικονομικής του Πανεπιτημιου Κύπρου, Ανδρέας Μιλιδώνης, που παρείχε επιστημονική καθοδήγηση, παροχή εκπαιδευτικού υλικού και εποπτεία στον τομέα του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας σημειώνει ότι «το παραμύθι θα εισαγάγει τα παιδιά σε βασικές έννοιες της προσωπικής χρηματοοικονομικής, όπως τα έσοδα, τα έξοδα, ο προϋπολογισμός, η αποταμίευση για το μέλλον, η αποταμίευση για έκτακτες ανάγκες (το λεγόμενο «μαξιλαράκι ασφαλείας»), ο δανεισμός και η αποπληρωμή των δανείων.

Παράλληλα, τα παιδιά θα μάθουν τη διαφορά μεταξύ ανάγκης και επιθυμίας, θα ενημερωθούν για την ύπαρξη κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και θα ευαισθητοποιηθούν για τη μάστιγα των διαδικτυακών απατών.

Τι είναι τα τοκό

Όπως σημειώνεται στο παραμύθι, πλέον, όλοι χρησιμοποιούν τα τοκό. «Τι είναι τα τοκό; Είναι λεφτά, μόνο που είναι ψηφιακά. Δεν τσαλακώνονται, δεν μπαίνουν κατά λάθος στο πλυντήριο και ούτε πέφτουν από τρύπιες τσέπες. Και αυτό γιατί φυλάγονται σε ψηφιακά πορτοφόλια. Ακούγεται ένα «ντιν!» κάθε φορά που μπαίνουν στο πορτοφόλι σου και ένα «μπουφ!» όταν τα ξοδεύεις».

«Μην ξεχνάτε: το χρήμα είναι απλά ένα εργαλείο! Η ανάπτυξη από νεαρή ηλικία δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη συνετή διαχείριση του χρήματος, την αποταμιευτική κουλτούρα και την κουλτούρα αποπληρωμής των δανείων μας, θα συμβάλει στη διαμόρφωση χρηματοοικονομικά υπεύθυνων ατόμων και νοικοκυριών για το μέλλον», τονίζει.

«Στόχος μας είναι η βελτίωση των γνώσεων, των συμπεριφορών και των αντιλήψεων γύρω από τη χρηματοοικονομική διαχείριση, ώστε να ενισχυθεί η χρηματοοικονομική ευημερία και να μπορούμε να αφιερώνουμε περισσότερο πολύτιμο χρόνο σε σημαντικότερα θέματα στη ζωή μας, πέραν του χρήματος», προσθέτει.

«Τόσο υπό την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα αλλά και ως μέλος της Κυπριακής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ), παραμένω - όπως, είμαι σίγουρος και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που συμμετέχουν στην Επιτροπή - στη διάθεσή της Υπουργού για την υλοποίηση της σημαντικότερης εισήγησης της Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό και Χρηματοοικονομικής Παιδείας: Την καθιέρωση υποχρεωτικού, αυτόνομου μαθήματος Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης στην Γ’ Γυμνασίου, με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε βήμα-βήμα να οικοδομήσουμε μια πιο χρηματοοικονομικά ανθεκτική κοινωνία και οικονομία», τονίζει.