Βγες διπλά κερδισμένος με MyPetrolina app & Υπεραγορές Αλφαμέγα!

10 νικητές κάθε εβδομάδα θα διεκδικούν €100 σε καύσιμα κίνησης και €100 για τα ψώνια τους.

Η Πετρολίνα, σε συνεργασία με τις Υπεραγορές Αλφαμέγα, θα επιβραβεύουν κάθε εβδομάδα, για 6 συνεχόμενες εβδομάδες, τις καθημερινές αγορές 10 χρηστών δίνοντας τους τη μοναδική ευκαιρία να διεκδικήσουν 2 κουπόνια συνολικής αξίας 200 ευρώ: €100 για καύσιμα κίνησης από πρατήρια Petrolina, Agip και Eni και €100 για ψώνια από τις Υπεραγορές Αλφαμέγα.

Η συμμετοχή είναι απλή και γίνεται αυτόματα με κάθε συναλλαγή αξίας €30, αρκεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει το MyPetrolina app για την αγορά καυσίμων κίνησης σε οποιοδήποτε πρατήριο Petrolina, Agip ή Eni ή/και κάνοντας τα ψώνια του στις Υπεραγορές Αλφαμέγα χρησιμοποιώντας την Alphamega Family Card.

Η ενέργεια ισχύει από τις 8 Σεπτεμβρίου 2025 έως τις 20 Οκτωβρίου 2025. Οι 10 νικητές θα αναδεικνύονται κάθε Δευτέρα.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο www.petrolina.com.cy & www.alphamega.com.cy

