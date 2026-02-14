Νέο θύμα της ασφάλτου ο Μανώλης Κωνσταντίνου από τη Δερύνεια - Παρασύρθηκε ενώ άλλαζε λάστιχο στον αυτοκινητόδρομο

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον αυτοκινητόδρομο, κοντά στην πρώτη έξοδο προς Ξυλοφάγου, με θύμα τον Μανώλη Κωνσταντίνου, 58 ετών, από τη Δερύνεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 21:45. Ο 58χρονος είχε σταθμεύσει το όχημά του στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και επιχειρούσε να αλλάξει ελαστικό, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ο αυτοκινητόδρομος παρέμεινε προσωρινά κλειστός, με την τροχαία να διοχετεύει την κίνηση μέσω εκτροπών, μέχρι την επαναλειτουργία του στις 01:15 τα ξημερώματα.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος που ενεπλάκη στο δυστύχημα έχει συλληφθεί. Οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.