Νέα εποχή για την PepsiCo στην Κύπρο

Η PepsiCo στην Κύπρο βρίσκεται σε μια περίοδο δημιουργικής ανανέωσης και εξέλιξης, προχωρώντας σε σημαντικές αλλαγές στη λειτουργική της δομή. Με όραμα να αναδειχθεί στον κορυφαίο και αξιόπιστο ηγέτη του τομέα των έτοιμων τροφίμων θέτει πάντα στο επίκεντρο τον καταναλωτή και τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του σε έναν κόσμο που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, με ιδιαίτερη χαρά η εταιρεία ανακοινώνει τον διορισμό του Ανδρέα Θεοχαρίδη στη θέση του Εμπορικού Διευθυντή, Corina Snacks Ltd – PepsiCo Κύπρου που κατέχει επίσης και τη θέση του Διευθυντή Λιανικού Εμπορίου στην PepsiCo Hellas. Η εμπειρία και η δημιουργική του ματιά αποτελούν εχέγγυο για το νέο κεφάλαιο της πορείας της εταιρείας.

Στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία μιας ενιαίας, δυνατής και νικηφόρας ομάδας, που θα αξιοποιεί συνέργειες, θα απλοποιεί τους τρόπους εργασίας και θα ανοίγει τον δρόμο σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης κι επιτυχίας. Μέσα από αυτή την αλλαγή η εταιρεία ενισχύει τη δέσμευσή της για συνεχή πρόοδο, καινοτομία και παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία εκφράζει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη προς τον Βύρωνα Βρυώνη, ο οποίος αποχωρεί από την εταιρεία στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών. Οραματιστής, με έμπνευση και ισχυρό ήθος, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον οργανισμό και συνέβαλε καθοριστικά στη μεγάλη του ανάπτυξη . Η εταιρεία τον ευχαριστεί θερμά για τη σημαντική του συνεισφορά και του εύχεται κάθε επιτυχία στη μελλοντική του πορεία.

Η εταιρεία Corina Snacks Ltd είναι μέλος της Pepsico International με έδρα τη Λεμεσό που δραστηριοποιείται στην κατηγορία των σνακ. Η γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει τα πατατάκια Lay’s, τις ρυζογκοφρέτες Snack A Jacks, τα σνακ καλαμποκιού Doritos και Cheetos, τα δημητριακά Cheetos Sweetos, καθώς και τα Quaker, που έχουν ως κύριο συστατικό τη βρώμη. Με νέο πνεύμα και την ίδια πάντα προσήλωση στο όραμά της, η εταιρεία συνεχίζει με ανανεωμένη ενέργεια, επενδύοντας στους ανθρώπους της και στους πελάτες της. Το μέλλον την βρίσκει, δυνατή και πανέτοιμη να δημιουργήσει ακόμη περισσότερη αξία για την κοινωνία και την αγορά.