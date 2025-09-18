Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ: Έσπασαν το βασιλικό πρωτόκολλο - Τα δύο λάθη κατά την επίσημη επίσκεψή τους στη Βρετανία

Ολοκληρώνεται σήμερα η ιστορικής δεύτερη κρατική επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία.

Μετά από δύο ημέρες φιλοξενίας στο κάστρο του Ουίνδσορ, πομπών με άμαξες, παρελάσεων και βασιλικών δείπνων, ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ, αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα για τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, εκτός από την ενδυματολογική επιλογή της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, που συζητήθηκε εκτενώς στα social media, το προεδρικό ζεύγος «κατηγορείται» για ακόμη δύο ατοπήματα κατά την παρουσία τους στη Βρετανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και η σύζυγός του, φέρεται να έφτασαν καθυστερημένα την πρώτη ημέρα της επίσκεψής τους στη χώρα, αγνοώντας επιδεικτικά το βασιλικό πρωτόκολλο.

Συγκεκριμένα, το ελικόπτερο που τους μετέφερε προσγειώθηκε περίπου 20 λεπτά αργότερα από τον προκαθορισμένο χρόνο.

Στη συνέχεια, μετά την θερμή υποδοχή τους από την Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ προχώρησαν ώστε να συναντήσουν τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα.

Εκεί ήταν το δεύτερο ατόπημά τους, καθώς αντάλλαξαν χειραψίες με τον βρετανό μονάρχη και τη βασίλισσα Καμίλα, χωρίς να υποκλιθούν ως είθισται.

