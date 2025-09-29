Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το ηλεκτρικό Hyundai IONIQ 5 του κ. Φώτη στα 311.110 χιλιόμετρα με τη μπαταρία του στο 100%!

Ο κ. Φώτης είναι ιδιοκτήτης εταιρείας ταξί. Ένα από τα τελευταία αποκτήματα του, το ηλεκτρικό Hyundai IONIQ 5! Τρία χρόνια μετά, το IONIQ 5 ξεπέρασε τις 305.000 χιλιόμετρα και ο κ. Φώτης είναι απόλυτα ικανοποιημένος με το αυτοκίνητό του.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το IONIQ 5. Με αυτονομία πάνω από 450χλμ, με οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο, με τον τεράστιο χώρο αποσκευών και το άνετο σαλόνι του, πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα για ταξί, έχω συμπληρώσει 311.100 χιλιόμετρα. Στις 305.000 χιλιόμετρα μετρήσαμε στο συνεργείο την απόδοση της μπαταρίας του, με ένδειξη 100%!»

Ο μισός στόλος αυτοκινήτων στην εταιρεία ταξί του κ. Φώτη αποτελείται από ηλεκτρικά μοντέλα της Hyunda!

