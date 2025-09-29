Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Κύπρος συνδιαμορφώνει τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ για την Υγεία με εισηγητή τον Χατζηπαντέλα

Ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ανέλαβε εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Υγείας (SANT) για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028–2034.

Ο κ. Χατζηπαντέλα, λόγω και της εξειδίκευσης του στα ζητήματα υγείας και δημοσιονομικής πολιτικής, έχει επιλεγεί ως μόνιμος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) για τους προϋπολογισμούς που αφορούν την υγεία και το περιβάλλον.

Το ΠΔΠ 2028–2034 αποτελεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ύψους σχεδόν 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Η πρόταση, που παρουσιάστηκε στις 16 Ιουλίου 2025, στοχεύει σε μεγαλύτερη ευελιξία, απλοποίηση διαδικασιών και αποτελεσματικότητα, δίνοντας παράλληλα έμφαση σε λιγότερες αλλά πιο στοχευμένες κατηγορίες δαπανών.

Η Επιτροπή Υγείας (SANT) καλείται να διαμορφώσει γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG) για τις διατάξεις που αφορούν την υγεία, την ευημερία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων. Η γνωμοδότηση αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι το νέο ΠΔΠ θα περιλαμβάνει επαρκή χρηματοδότηση και κατάλληλους μηχανισμούς για την υποστήριξη των πολιτικών υγείας της ΕΕ, καθώς και για την αποτελεσματική ανταπόκριση σε μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις.

Στόχος του Ευρωβουλευτή είναι μέσα από τις διαπραγματεύσεις, να ενσωματώσει συστάσεις και οδηγίες επωφελείς για την Κύπρο, όπως οι κοινές προκηρύξεις φαρμάκων, η εξασφάλιση κονδυλίων για κλινικές μελέτες, καθώς και η ενίσχυση των προγραμμάτων που αφορούν τις σπάνιες ασθένειες. Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις, επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι και οι μικρότερες χώρες-μέλη της ΕΕ, όπως η Κύπρος, θα έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πόρους, υποδομές και καινοτόμες θεραπείες.

