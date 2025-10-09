Ο Peter Hinssen στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μια αποκλειστική ομιλία για την καινοτομία στην εποχή της αβεβαιότητας

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) φέρνει στη Λευκωσία έναν από τους πιο επιδραστικούς παγκόσμιους στοχαστές στον τομέα της καινοτομίας, της ηγεσίας και της τεχνολογίας. Ο Peter Hinssen, διεθνώς αναγνωρισμένος ομιλητής, συγγραφέας και σύμβουλος εταιρειών όπως Google, Amazon, Microsoft και Apple, θα πραγματοποιήσει αποκλειστική ομιλία με τίτλο:

«How to leverage innovation and digital technologies in the era of uncertainty»

(Πώς να αξιοποιήσετε την καινοτομία και τις ψηφιακές τεχνολογίες στην εποχή της αβεβαιότητας)

Ημερομηνία: Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024

Ώρα: 17:30 – 19:30

Χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Θα ακολουθήσει δεξίωση

Μια μοναδική εμπειρία γνώσης και έμπνευσης

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου LEVEL UP και του EUC AI Month (Μήνας Τεχνητής Νοημοσύνης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου), και φιλοδοξεί να αναδείξει τον ρόλο της καινοτομίας και των ψηφιακών τεχνολογιών στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες, επιχειρηματίες και φοιτητές που επιδιώκουν να κατανοήσουν πώς η καινοτομία μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε περιόδους αβεβαιότητας και ταχύτατης αλλαγής.

Η εκδήλωση τελεί υπό την υποστήριξη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (στρατηγικός συνεργάτης) και κορυφαίων εταιρειών όπως οι Logicom, NETU, Amdocs, Alphamega, CyRIC και Campeon Gaming.

Ποιος είναι ο Peter Hinssen

Ο Peter Hinssen θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως στοχαστές στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Είναι συγγραφέας διεθνών best-sellers, σύμβουλος διοικητικών συμβουλίων κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών και Επισκέπτης Καθηγητής στο London Business School.

Με πολυετή εμπειρία στη στρατηγική καινοτομίας, ο Hinssen έχει καθοδηγήσει πολυεθνικές σε κρίσιμες φάσεις αλλαγών, συνδυάζοντας το διορατικό του όραμα, το χιούμορ και τη δυναμική παρουσία του στη σκηνή. Οι ομιλίες του θεωρούνται must-attend events για όσους θέλουν να κατανοήσουν το μέλλον της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων.

Ελεύθερη συμμετοχή με προεγγραφή

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή.

Δηλώστε συμμετοχή έως τις 25 Οκτωβρίου 2024 μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=htwuPhtA-kCCJJTt1tFCyF38A8A3ERJBjWuUrm5uITJUREJMVk1ERTk1NjNPOERMUUNJSVhUV0FYRC4u&route=shorturl

Ένα ραντεβού με το μέλλον της καινοτομίας

Η εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά έναν από τους πιο εμπνευσμένους διεθνείς ομιλητές και να δικτυωθούν με ηγετικά στελέχη της κυπριακής επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Peter Hinssen at European University Cyprus: An Exclusive Talk on Innovation in an Era of Uncertainty

European University Cyprus (EUC) is proud to host Peter Hinssen, one of the world’s most influential thinkers on innovation, leadership, and technology, for an exclusive keynote event in Nicosia.

“How to leverage innovation and digital technologies in the era of uncertainty”

Date: Monday, November 4, 2024

Time: 17:30 – 19:30

Venue: Cultural Centre, European University Cyprus

A networking cocktail reception will follow

A unique opportunity for inspiration and networking

Organized within the framework of the LEVEL UP project and EUC AI Awareness Month, the event offers an exceptional opportunity for business executives, professionals, entrepreneurs, and students to gain insights from one of the most renowned global voices in digital transformation.

The event is supported by the Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI) as strategic partner, and leading companies including Logicom, NETU, Amdocs, Alphamega, CyRIC, and Campeon Gaming.

About the Speaker

Peter Hinssen is a globally recognized keynote speaker, bestselling author, and advisor to the boards of some of the world’s most influential technology companies. He has collaborated with organizations such as Google, Amazon, Microsoft, and Apple, and serves as a Guest Lecturer at the London Business School.

Renowned for his visionary thinking, sharp humour, and inspiring presentations, Hinssen has guided leading global corporations through major transformations and disruptions. His talks bridge the worlds of technology, business strategy, and leadership, offering practical insights into how to stay relevant in a rapidly changing world.

Registration

Participation is free of charge, but pre-registration is required.

Confirm your attendance by October 25, 2024 via the following link:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=htwuPhtA-kCCJJTt1tFCyF38A8A3ERJBjWuUrm5uITJUREJMVk1ERTk1NjNPOERMUUNJSVhUV0FYRC4u&route=shorturl

Meet one of the world’s top innovation thinkers

This exclusive event by European University Cyprus is a unique opportunity to meet and engage with Peter Hinssen, while networking with leading figures from Cyprus’s business and academic communities.

Don’t miss this inspiring evening dedicated to innovation, technology, and the future of leadership.