Κλειστή έξοδος στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Λευκωσίας

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Στις 11 Δεκεμβρίου κοινή συνάντηση Χριστοδουλίδη, Έρχιουρμαν και Ολγκίν: Θα επισκεφθούν την Επιτροπή για τους Αγνοούμενους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι δύο ηγέτες θα παραστούν σε άτυπη δεξίωση που θα παραθέσει ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Κασίμ Ντιάν.

Στις 11 Δεκεμβρίου θα επισκεφθούν από κοινού οι δύο ηγέτες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους και ακολούθως θα έχουν κοινή συνάντηση υπό την καθοδήγηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εκπροσώπου  των ΗΕ στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ.

Όπως αναφέρει ο κ. Σιντίκ, στις 11 Δεκεμβρίου, «ο Ελληνοκύπριος ηγέτης, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, θα επισκεφθούν από κοινού την Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων στις 15:00».

Στη συνέχεια, προσθέτει, θα πραγματοποιήσουν κοινή συνάντηση στις εγκαταστάσεις των Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ, υπό την καθοδήγηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουέγιαρ, στις 16:00.

Οι δύο ηγέτες θα παραστούν στη συνέχεια σε άτυπη δεξίωση που θα παραθέσει ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα και Αρχηγός της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Κασίμ Ντιάν, καταλήγει η ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα