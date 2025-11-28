Αποκλειστικό Video: Βόμβες μολότοφ και συμπλοκές σώμα-σώμα έξω από το σωματείο του Απόλλωνα

Τη βιαιότητα της συμπλοκής μεταξύ οπαδών δείχνει αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε ο «Πολίτης» από τη στιγμή της συμπλοκής στην οδό Μεσολογγίου έξω από το σωματείο του Απόλλωνα. Οπαδοί και των δύο ομάδων, που φαίνεται να είχαν κλείσει ραντεβού προηγουμένως, ρίχνουν βόμβες μολότοφ και συγκρούονται μεταξύ τους φορώντας κουκούλες, κράνη και κρατώντας ρόπαλα και άλλα ξύλα.

Η μία ομάδα κατευθύνεται από τη νότια πλευρά της Μεσολογγίου προς τα πάνω, όπου φαίνεται να τους ανέμεναν έξω από το σωματείο η άλλη ομάδα οπαδών. Για λίγα λεπτά ακριβώς έξω από το σωματείο επικρατούσε χάος με κουκουλοφόρους να μάχονται σώμα με σώμα, να πέφτουν βόμβες μολότοφ, την ώρα που ανυποψίαστος κόσμος ήταν εντός του κτηρίου και έπαιζε τόμπολα.

Η συμπλοκή οπαδών του Απόλλωνα και της ΑΕΛ σημειώθηκε γύρω στις 00:05 μετά τα μεσάνυχτα στη Λεμεσό, με αρκετές υλικές ζημιές, χωρίς όμως κάποιο σοβαρό τραυματισμό να έχει αναφερθεί μέχρι τώρα. Από τις συμπλοκές και τις μάχες σώμα με σώμα υπήρξαν ζημιές σε 11 συνολικά οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στην οδό Μεσολογγίου έξω από το σωματείο του Απόλλωνα.

Ο δρόμος μπροστά από το σωματείο του Απόλλωνα έμεινε κλειστός από χθές το βράδυ μέχρι σήμερα το μεσημέρι με την Αστυνομία να διεξάγει έρευνες για εντοπισμό τεκμηρίων, ενώ γίνεται προσπάθεια για να αξιολογηθούν κλειστά κυκλώματα της περιοχής που πιθανώς να κατέγραψαν τους δράστες.