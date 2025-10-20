Η Columbia Hospitality καλωσορίζει την Αρετή Κοντού στη θέση της Διευθύντριας HR & Operations

Η Columbia Hospitality, ο Τομέας Φιλοξενίας του Ομίλου Schoeller Holdings Ltd, ανακοινώνει την ένταξη της Αρετής Κοντού στη διοικητική της ομάδα, στη θέση της Διευθύντριας HR & Operations, ενισχύοντας περαιτέρω τη διοικητική της δομή και υποστηρίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη του ολοκληρωμένου τομέα φιλοξενίας του Ομίλου, που περιλαμβάνει τα Columbia Hotels & Resorts, Columbia Restaurants, και την Columbia Hotel Academy.

Με επαγγελματική διαδρομή άνω των 18 ετών σε ηγετικούς ρόλους σε ορισμένα από τα πιο αναγνωρισμένα brands του χώρου της φιλοξενίας και της ψυχαγωγίας στην Κύπρο, η Αρετή Κοντού φέρνει μαζί της εκτενή εμπειρία στη λειτουργική αριστεία, τη στρατηγική ανάπτυξη και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Η πορεία της εκτείνεται σε πεντάστερα ξενοδοχεία, βραβευμένες επιχειρήσεις εστίασης, μεγάλους χώρους εκδηλώσεων και εκπαιδευτικά ιδρύματα φιλοξενίας, προσφέροντάς της μια ολοκληρωμένη οπτική ενός κλάδου όπου η επιτυχία καθορίζεται τόσο από την απόδοση, όσο και από την εμπειρία.

Στον νέο της ρόλο, θα επικεντρωθεί στη διαμόρφωση μιας δυναμικής εταιρικής κουλτούρας που ενδυναμώνει τους ανθρώπους, ενισχύει τη συνεργασία και προάγει τη συνεχή εξέλιξη. Μέσα από την ευθυγράμμιση ανθρώπων, κουλτούρας και λειτουργιών, στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι οι ομάδες της Columbia Hospitality συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, με καινοτομία, συνέπεια και πάθος για την αριστεία.

Ο Managing Director της Columbia Hospitality Division, κ. Στήβεν Κίζης, δήλωσε: «Στην Columbia Hospitality, οι άνθρωποί μας βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε επιτυχίας. Η βαθιά γνώση του κλάδου και η αποδεδειγμένη ικανότητα ηγεσίας της Αρετής θα ενισχύσουν περαιτέρω την ικανότητά μας να ενοποιούμε τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και την εκπαίδευση φιλοξενίας κάτω από ένα κοινό όραμα αριστείας. Η ένταξή της σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη συνεχή μας δέσμευση για ανάπτυξη ταλέντου και αναβάθμιση της εμπειρίας φιλοξενίας σε κάθε επίπεδο των δραστηριοτήτων μας».

Από την πλευρά της, η Αρετή Κοντού ανέφερε: «Είναι μεγάλη μου χαρά να εντάσσομαι στο Hospitality Division του Ομίλου Schoeller Holdings, ενός οργανισμού που αντιπροσωπεύει την ποιότητα, την καινοτομία και τον σεβασμό προς τους ανθρώπους του. Στόχος μου είναι να συμβάλω στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι ομάδες μας θα αισθάνονται έμπνευση και στήριξη για να εξελίσσονται, γιατί όταν οι άνθρωποί μας ευημερούν, το ίδιο συμβαίνει και με τους πελάτες, τους συνεργάτες και την επιχείρησή».

Με τη νέα αυτή προσθήκη στη διοικητική της ομάδα, η Columbia Hospitality επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ανάπτυξη ταλέντου, τη λειτουργική αριστεία και τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της, θέτοντας νέα πρότυπα ποιότητας και καινοτομίας στο τοπίο της κυπριακής φιλοξενίας.

Σχετικά με την Columbia Hospitality

Η Columbia Hospitality αποτελεί τον Τομέα Φιλοξενίας της Schoeller Holdings Ltd, μιας ιδιωτικής επενδυτικής εταιρείας με διεθνείς δραστηριότητες σε ναυτιλιακούς και μη ναυτιλιακούς τομείς. Ο τομέας φιλοξενίας ενώνει κάτω από ένα ενιαίο brand τα Columbia Hotels & Resorts, τα Columbia Restaurants και την Columbia Hotel Academy, εκφράζοντας τη διαχρονική δέσμευση της Schoeller Holdings στην αριστεία, την καινοτομία και την ποιότητα υπηρεσιών. Μέσα από το διαφοροποιημένο της χαρτοφυλάκιο, η Columbia Hospitality επαναπροσδιορίζει το τοπίο της φιλοξενίας στην Κύπρο, συνδυάζοντας διεθνή πρότυπα με τον αυθεντικό χαρακτήρα της τοπικής κουλτούρας. Αποστολή της είναι να προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες φιλοξενίας σε κάθε επίπεδο, από τη διαμονή και τη γαστρονομία, έως την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ταλέντου.

Σχετικά με την Schoeller Holdings Ltd

Η Schoeller Holdings Ltd, ιδρύθηκε το 1978 και είναι μια ιδιωτική επενδυτική εταιρεία με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στη ναυτιλία, συμπεριλαμβανομένων της πλοιοκτησίας, της διαχείρισης πλοίων και των γραμμών τακτικών δρομολογίων, καθώς και σε μη ναυτιλιακούς τομείς, όπως η φιλοξενία, τα ακίνητα και άλλες επενδύσεις. Με περισσότερους από 14.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, ο Όμιλος έχει εξελιχθεί σε έναν δυναμικό και διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό, αποτελώντας τη σταθερή οραματική δύναμη πίσω από όλες τις θυγατρικές του.