Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Volt για εκλογή Ερχιουρμάν: «Οι Τουρκοκύπριοι εξέδωσαν ένα σαφές και θαρραλέο μήνυμα»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Volt τονίζει τη δέσμευση του Τουφάν Ερχιουρμάν για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνημένης λύσης των Ηνωμένων Εθνών.

 

Σε μια ιστορική στιγμή για την Κύπρο, η εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων αποδεικνύει μια καθοριστική επιλογή υπέρ της ειρήνης, της δημοκρατίας και της επανένωσης, αναφέρει το Volt σε ανακοίνωσή του.

Το Volt σημειώνει ότι «απέναντι στην κλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων και τη διάβρωση των δημοκρατικών πρακτικών στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, οι Τουρκοκύπριοι εξέδωσαν ένα σαφές και θαρραλέο μήνυμα» και προσθέτει ότι «αυτό το αποτέλεσμα «είναι μια κατηγορηματική απόρριψη του αυταρχισμού και του διαχωρισμού, και μια δυναμική έκφραση βούλησης από μια κοινότητα που συνεχίζει να πιστεύει σε μια ενωμένη, ελεύθερη και ομοσπονδιακή Κύπρο».

Το Volt αναφέρει ότι η δέσμευση του Τουφάν Ερχιουρμάν για την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνημένης λύσης των Ηνωμένων Εθνών για μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία (ΔΔΟ) είναι μια καλοδεχούμενη και απαραίτητη εξέλιξη και προτείνει, μεταξύ άλλων, σαφή επαναφορά της δέσμευσης για μια ομοσπονδιακή λύση βασισμένη στην πολιτική ισότητα, άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της συμφωνημένης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, σε πλήρη συμφωνία με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αναζωογόνηση και εφαρμογή Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝVOLT

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα