Volt για εκλογή Ερχιουρμάν: «Οι Τουρκοκύπριοι εξέδωσαν ένα σαφές και θαρραλέο μήνυμα»

Σε μια ιστορική στιγμή για την Κύπρο, η εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων αποδεικνύει μια καθοριστική επιλογή υπέρ της ειρήνης, της δημοκρατίας και της επανένωσης, αναφέρει το Volt σε ανακοίνωσή του.

Το Volt σημειώνει ότι «απέναντι στην κλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων και τη διάβρωση των δημοκρατικών πρακτικών στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, οι Τουρκοκύπριοι εξέδωσαν ένα σαφές και θαρραλέο μήνυμα» και προσθέτει ότι «αυτό το αποτέλεσμα «είναι μια κατηγορηματική απόρριψη του αυταρχισμού και του διαχωρισμού, και μια δυναμική έκφραση βούλησης από μια κοινότητα που συνεχίζει να πιστεύει σε μια ενωμένη, ελεύθερη και ομοσπονδιακή Κύπρο».

Το Volt αναφέρει ότι η δέσμευση του Τουφάν Ερχιουρμάν για την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνημένης λύσης των Ηνωμένων Εθνών για μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία (ΔΔΟ) είναι μια καλοδεχούμενη και απαραίτητη εξέλιξη και προτείνει, μεταξύ άλλων, σαφή επαναφορά της δέσμευσης για μια ομοσπονδιακή λύση βασισμένη στην πολιτική ισότητα, άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της συμφωνημένης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, σε πλήρη συμφωνία με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αναζωογόνηση και εφαρμογή Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

Πηγή: ΚΥΠΕ