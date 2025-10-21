Καραμέλες ΛΑΒΔΑΣ - Επανασύνδεση με τις αθώες παιδικές στιγμές!

Η Laiko Cosmos Trading Ltd εμπλουτίζει την μεγάλη γκάμα των προϊόντων της με την ένταξη των γνωστών ελληνικών καραμελών ΛΑΒΔΑΣ.

Συγκεκριμένα, στη Κυπρο εισάγονται και διανέμονται τρία διαφορετικά είδη καραμέλας. Πρόκειται για τις σύγχρονες καραμέλες ZERO 0% χωρίς ζάχαρη, στα μαύρα κουτάκια που έγιναν γρήγορα η καθημερινή συνήθεια που αγαπούν οι καταναλωτές και απολαμβάνουν όλες τις ώρες της ημέρας, στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο. Τα πολύχρωμα ζελεδάκια, και μαλακά marshmallows GUM ON! σε καινοτόμες & μοναδικές γεύσεις όπως Spicy & Sour, για ατέλειωτο παιχνίδι στο στόμα, και τις καραμέλες Toffees & Κλασικές - Mastic, Gelo, IBIS, Soft & Fruity O’lei - σε απίθανες γεύσεις, σχήματα και συσκευασίες προσφέροντας μικρές καθημερινές στιγμές ευχαρίστησης σε μικρούς και μεγάλους.

Από το 1953 οι καραμέλες ΛΑΒΔΑΣ είναι συνώνυμες με την αυθεντική γεύση και τη φροντίδα της ελληνικής οικογένειας, καθώς η εταιρεία αποτελεί έναν από τους πλέον καταξιωμένους παραγωγούς ζαχαρωδών στην Ελλάδα με πλούσια παράδοση και διαχρονική ποιότητα.

Οι καραμέλες ΛΑΒΔΑΣ διανέμονται από την Laiko Cosmos Trading Ltd και οι καταναλωτές θα μπορούν να τις βρουν σε υπεραγορές, περίπτερα και αλλα σημεία πώλησης παγκυπρια.