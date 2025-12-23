Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Αιτήσεις για άδεια MiCA έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) υπενθυμίζει στους Παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων (ΠΥΚΣ) που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης αδειοδότησης βάσει του Κανονισμού για τις Αγορές Κρυπτοστοιχείων (MiCA) είναι η 27η Φεβρουαρίου 2026.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ΕΚΚ ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2024 και της Εγκυκλίου αρ. 674, διευκρινίζεται ότι οι ΠΥΚΣ που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους έως ότου εγκριθεί ή απορριφθεί η αίτησή τους ή, σε κάθε περίπτωση, έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου την 1η Ιουλίου 2026, ανάλογα με το ποια ημερομηνία προηγείται.

Όσοι πάροχοι δεν υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία οφείλουν να καταθέσουν σχέδιο τερματισμού δραστηριοτήτων (wind down plan), καθώς μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου δεν θα είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Η συνέχιση της δραστηριότητας μετά την 1η Ιουλίου 2026 προϋποθέτει τη λήψη της σχετικής άδειας.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη-μέλη επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του εκάστοτε κράτους-μέλους και στο βαθμό που έχει υιοθετηθεί το καθεστώς grandfathering, σύμφωνα και με τη σχετική καθοδήγηση της ESMA.

Οι ΠΥΚΣ που παραμένουν καταχωρημένοι στο σχετικό Μητρώο συνεχίζουν να υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν τόσο από τους εθνικούς κανόνες, όσο και από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1113, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Η ΕΚΚ υπογραμμίζει ότι η ομαλή μετάβαση στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο MiCA αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της ασφάλειας στην αγορά κρυπτοστοιχείων.

Δημόσια Διαβούλευση

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) δημοσίευσε επίσης σήμερα Έγγραφο Διαβούλευσης στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου περί της Σύστασης και Λειτουργίας των Κυπριακών Εταιρειών για τη Διοίκηση Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (N.101(I)/2025)

Σκοπός της διαβούλευσης είναι η συλλογή απόψεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη αναφορικά με: i. Τα τέλη και τις χρεώσεις που εφαρμόζονται στις Κυπριακές Εταιρείες για τη Διοίκηση Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΚΕΔΟΣΕ), και ii. Την διευκρίνιση και τη γνωστοποίηση συγκεκριμένων «ουσιωδών μεταβολών», σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ν.101(I)/2025.

Το Έγγραφο Διαβούλευσης περιλαμβάνει επίσης συνοπτική παρουσίαση των διακριτικών ευχερειών της ΕΚΚ, υπό την ιδιότητά της ως Εθνική Αρμόδια Αρχή, για την αδειοδότηση και εποπτεία των ΚΕΔΟΣΕ, καθώς και την προσέγγιση και τις ενέργειες της ΕΚΚ.

Ποιους αφορά

Η διαβούλευση αφορά οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.101(I)/2025 και οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο ή από την Κύπρο, εκτελώντας, κατόπιν ανάθεσης, οποιαδήποτε από τις Λειτουργίες Διοίκησης ΟΣΕ που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, Μέρη Ι–VII του Ν.101(Ι)/2025.

Επόμενα Βήματα

Η ΕΚΚ καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα σχόλια τους στο Τμήμα Πολιτικής της ΕΚΚ στο policy@cysec.gov.cy το αργότερο μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2026.