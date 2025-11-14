Η Lidl Κύπρου Platinum Sponsor στο 13ο Συνέδριο του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου

Η Lidl Κύπρου στήριξε ενεργά φέτος ως Platinum Sponsor το 13ο Συνέδριο Διαιτολογίας & Διατροφής (CyDNA) του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 7–9 Νοεμβρίου 2025. Το επιστημονικό πρόγραμμα εστίασε στον μετασχηματισμό της διατροφής και της διαιτολογίας με βάση την τεκμηρίωση, τη βιωσιμότητα και την υγειονομική ισότητα, περιλαμβάνοντας μια πληθώρα από συνεδρίες, εργαστήρια και παράλληλες δράσεις.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Lidl Κύπρου είχε ενεργή συμμετοχή με ομιλητή τον Νικόλαο Λυσιγάκη, Senior Consultant – Corporate Affairs, ο οποίος έλαβε μέρος στο πάνελ “ONE HEALTH”, που ανέδειξε τη σύνδεση μεταξύ διατροφής, δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος. Η ομιλία του εστίασε στην ευθύνη των επιχειρήσεων να καθοδηγήσουν τους καταναλωτές σε υγιεινές διατροφικές επιλογές, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ένα βιώσιμο και δίκαιο μοντέλο πρωτογενούς παραγωγής. Με αναφορές σε επιστημονικά δεδομένα του ΠΟΥ και της EAT-Lancet Commission, τόνισε ότι το παγκόσμιο διατροφικό σύστημα ευθύνεται για σημαντικό ποσοστό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της απώλειας βιοποικιλότητας, ενώ οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες συνδέονται με το 60% των χρόνιων ασθενειών παγκοσμίως. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παιδική παχυσαρκία και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην εθνική παραγωγική αλυσίδα. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε η στρατηγική της Lidl για ευθυγράμμιση με την Πλανητική Υγιεινή Διατροφή έως το 2050, η διαφάνεια στις επιλογές βάσει WWF, η συνεργασία με πιστοποιημένους παραγωγούς και η εφαρμογή υπεύθυνου μάρκετινγκ προς τα παιδιά.

Παράλληλα με τη συμμετοχή της στο επιστημονικό πρόγραμμα, η Lidl Κύπρου προσέφερε ως χορηγός το επίσημο Coffee Break του συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε εντός του εκθεσιακού χώρου. Το μενού επιμελήθηκε η σεφ της Lidl Food Academy, Ξένια Ιωάννου, και περιλάμβανε υγιεινά finger food εδέσματα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη θρεπτική αξία και την ισορροπημένη γεύση.

Με την παρουσία της, η εταιρεία επιβεβαίωσε την ευθυγράμμιση των αξιών της με τα μηνύματα επιστημονικής τεκμηρίωσης και βιώσιμης υγείας. Η Lidl Κύπρου, μέσα από τη στρατηγική της για τη συνειδητή διατροφή, προάγει τη σταθερή δέσμευσή της για προσφορά ποιοτικών επιλογών σε ανταγωνιστικές τιμές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υγεία των καταναλωτών και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Με συγκεκριμένες αποφάσεις και δράσεις, η εταιρεία προχωρά σε αύξηση κατά 20% των φυτικών τροφίμων έως το 2030, εφαρμόζει απόλυτη διαφάνεια στις επιλογές βάσει της μεθοδολογίας WWF, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν τι τρώνε και πώς αυτό επηρεάζει την υγεία και το περιβάλλον.

Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύεται για μείωση κατά 20% έως το τέλος του 2025 των επιβλαβών συστατικών όπως η ζάχαρη και το αλάτι, συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους παραγωγούς για μέγιστη ασφάλεια τροφίμων και εφαρμόζει υπεύθυνο μάρκετινγκ, ιδίως προς τα παιδιά. Ήδη από το 2023, δεν διαφημίζονται ανθυγιεινά προϊόντα σε παιδιά, ενώ μέχρι το τέλος του 2025 θα αφαιρεθούν από τις παιδικές συσκευασίες όλα τα σύμβολα και γραφικά στοιχεία που καθιστούν ελκυστικά τα προϊόντα, σε πλήρη εναρμόνιση με τις αρχές της συνειδητής μεσογειακής διατροφής.

Για τη Lidl Κύπρου, τα θέματα της υγιεινής και βιώσιμης διατροφής αποτελούν κύριο πυλώνα δράσης και αποφάσεων για το μέλλον και τις επόμενες γενιές. Άλλωστε, το όραμα της εταιρείας για την καθημερινότητα όλων παραμένει η προσφορά μιας βιώσιμης γκάμας προϊόντων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

