Κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο λόγω βροχών - Πυκνή ομίχλη στο Τρόοδος

Κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος, παρατηρούνται γύρω στη 1.00 το μεσημέρι του Σαββάτου, σε δρόμους στο Τρόοδος, με την Αστυνομία να συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων. Κατολισθήσεις συγκεκριμένα έχουν παρατηρηθεί στους ακόλουθους δρόμους:

Ευρύχου – Κακοπετριάς – Καρβουνά

Κακοπετριάς – Pinewood – Πεδουλά

Πεδουλά – Κύκκου – Κάμπου – Ορκόντα

Στην περιοχή του Τροόδους επικρατεί πυκνή ομίχλη, με αποτέλεσμα η ορατότητα στο οδικό δίκτυο να είναι περιορισμένη, ενώ σε διάφορα σημεία των δρόμων, παρατηρείται συσσώρευση νερού, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι ολισθηρό.

Την ίδια ώρα, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας, παρατηρούνται κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος, που κατέπεσαν στην λωρίδα ασφαλείας του δρόμου, σε δύο σημεία που βρίσκονται στο ύψος της περιοχής Λυμπιών και της περιοχής Αθηένου-Κόσιης. Ο αυτοκινητόδρομος είναι ανοικτός για την κυκλοφορία.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους οδηγούς και λόγω των χειμερινών καιρικών συνθηκών που επικρατούν παγκύπρια. Οι οδηγοί καλούνται να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα, να έχουν τα φώτα πορείας του οχήματός τους αναμμένα και να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί σε σημεία όπου παρατηρείται συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα.