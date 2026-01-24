Κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο λόγω βροχών - Πυκνή ομίχλη στο Τρόοδος

Κακοκαιρία: 18 επεμβάσεις της Πυροσβεστικής για αντλήσεις υδάτων και πεσμένα δέντρα

Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας αντταποκρίθηκαν με εφτά συνεργεία αντιμετώπισης πλημμυρών (Πύλη Πάφου, Καιμακλί, Ακρόπολη, Λακατάμια, Αγρ Περιστερώνας, Αγρ. Νήσου, Αγρ. Ευρύχου) σε 10 περιστατικά σε Έγκωμη, Λακατάμια, Αγλαντζιά, Γέρι, Τσέρι, Αστρομερίτη και Ευρύχου.

Σε συνολικά 18 περιστατικά σε όλη την Κύπρο ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για παροχή βοήθειας για άντληση νερού, άνοιγμα φρεατίων και απομάκρυνση πεσμένων δέντρων, σύμφωνα με ανάρτηση του Εκπροσώπου της υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στο Χ. Σε κάποιες περιπτώσεις την Πυροσβεστική υποστήριξαν συνεργεία των τοπικών αρχών.

Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας αντταποκρίθηκαν με εφτά συνεργεία αντιμετώπισης πλημμυρών (Πύλη Πάφου, Καιμακλί, Ακρόπολη, Λακατάμια, Αγρ Περιστερώνας, Αγρ. Νήσου, Αγρ. Ευρύχου) σε 10 περιστατικά σε Έγκωμη, Λακατάμια, Αγλαντζιά, Γέρι, Τσέρι, Αστρομερίτη και Ευρύχου, για άνοιγμα φρεατίων και υδρορροής σε μία περίπτωση, για άντληση νερού από υπόγειο χώρο πολυκατοικίας ή σπιτιού σε εφτά περιπτώσεις και για απομάκρυνση πεσμένων δέντρων σε δύο περιπτώσεις.

Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας ανταποκρίθηκαν με τρία συνεργεία σε πέντε περιστατικά σε Λάρνακα, Ορμίδεια, Ζύγι για άνοιγμα φρεατίων οχετών όμβριων υδάτων σε μία περίπτωση, για άντληση νερού από υπόγειο χώρο πολυκατοικίας ή σπιτιού σε τρεις περιπττώσεις και για απομάκρυνση πεσμένων δέντρου.

Ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου ανταποκρίθηκε σε τρία περισταττικά σε Αγία Νάπα και Παραλίμνι, για άντληση νερού από υπόγειο χώρο πολυκατοικίας ή σπιτιού και επιστρατεύτηκαν δύο συνεργεία αντιμετώπισης πλημμυρών.

