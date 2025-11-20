Η Blue Island σε συνεργασία με τη CYMEPA πραγματοποίησαν εθελοντικό καθαρισμό της παραλίας στο Λιμανάκι Ζυγίου

Η Blue Island PLC σε συνεργασία με τη CYMEPA πραγματοποίησαν εθελοντικό καθαρισμό της παραλίας στο Λιμανάκι Ζυγίου

Η Blue Island, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης και υποστηρίζοντας ενέργειες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, υλοποίησε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, εθελοντικό καθαρισμό της παραλίας στο λιμανάκι Ζυγίου σε συνεργασία με τη CYMEPA.

H ομάδα εθελοντών προχώρησε στη συλλογή σημαντικής ποσότητας απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων τενεκεδάκια, πλαστικά και ογκώδη αντικείμενα.

Όταν ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός ο κ. Γιάννος Κρεμμός CEO της Blue Island δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας, η εταιρεία μας συμμετέχει για δεύτερη φορά, μαζί με τη CYMEPA, στον εθελοντικό καθαρισμό της παραλίας στο λιμανάκι Ζυγίου. Η δράση αυτή εκφράζει τη δέσμευσή μας για την προστασία των θαλάσσιων πόρων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Ευχαριστώ θερμά όλους όσους συμμετέχουν και στηρίζουν την προσπάθεια. Με τη συλλογική μας δράση δείχνουμε ότι η προστασία της φύσης είναι ευθύνη όλων μας. Οι ψαραγορές Blue Island μας φέρνουν πιο κοντά στον πλούτο των θαλασσών μας και σε πρωτοβουλίες που τις υπερασπίζονται».

Η Blue Island παραμένει πάντα προσηλωμένη στη διατήρηση ενός υγιούς θαλάσσιου περιβάλλοντος, επενδύοντας σε δράσεις που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και προσφέρουν στην κοινωνία και τον τόπο.