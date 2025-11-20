Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν - Αναμένονται ανακοινώσεις

Στην συνάντηση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης η Προσωπική Απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν

Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον νέο Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών στη νεκρή ζώνη, στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας.

Οι δύο ηγέτες αποχώρησαν από την οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών Κασίμ Ντιάν, χωρίς να προβούν σε δηλώσεις.

Στην συνάντηση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Η διάσκεψη, που άρχισε στις 9:30, υπερέβη την αναμενόμενη διάρκεια της μίας ώρας και ολοκληρώθηκε στις 10:50.

Αναμένεται τώρα ανακοινωθέν από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών για τα αποτελέσματα της συνάντησης.


