Τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού με μια έκκληση για ενίσχυση των συστημάτων παιδικής προστασίας

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού, ο οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center (HFC) επαναβεβαιώνει την αδιάλειπτη δέσμευσή του για την προάσπιση των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της ευημερίας κάθε παιδιού. Η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει τη συλλογική παγκόσμια ευθύνη να τηρούνται οι αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και να εντείνονται οι προσπάθειες προστασίας των παιδιών από τη βία, την εκμετάλλευση, την παραμέληση και τις διακρίσεις.

Μέσα σε ένα πλαίσιο συνεχόμενων κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων, οι ανάγκες παιδικής προστασίας στην Κύπρο και σε ολόκληρη την Ευρώπη παραμένουν ιδιαίτερα επείγουσες. Τα παιδιά εξακολουθούν να εκτίθενται σε πολλαπλές μορφές βίας, όπως η σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός διαδικτύου, η εμπορία ανθρώπων, η ενδοοικογενειακή βία, η έκθεση σε επιβλαβές ψηφιακό περιεχόμενο και η ψυχολογική επιβάρυνση.

Τα τελευταία χρόνια, το HFC έχει καταγράψει αυξανόμενη ανάγκη για υπηρεσίες ψυχικής υγείας, νομική στήριξη και παιδοκεντρικές διαδικασίες διερεύνησης, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολιστική και συντονισμένη προσέγγιση από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Οι δράσεις του Hope For Children

Ανταποκρινόμενο σε αυτές τις προκλήσεις, το HFC συνεχίζει να ενισχύει και να προσαρμόζει τις υπηρεσίες του:

Λειτουργεί το Σπίτι του Παιδιού, βασισμένο στο μοντέλο Barnahus, προσφέροντας διεπιστημονική στήριξη σε παιδιά–θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και στις οικογένειές τους.

Παρέχει ολοκληρωμένες ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης τραυματο-ενημερωμένης θεραπείας για ευάλωτα παιδιά και οικογένειες.

Διαχειρίζεται εξειδικευμένες στέγες φιλοξενίας και ασφαλείς χώρους για ασυνόδευτα παιδιά, παρέχοντας εξατομικευμένη φροντίδα, εκπαιδευτική στήριξη και οδούς κοινωνικής ένταξης.

Υλοποιεί εκπαιδεύσεις και επιμορφωτικά προγράμματα προς εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, αστυνομικούς, πρώτης γραμμής επαγγελματίες και εισαγγελείς για την ενίσχυση των πρακτικών παιδικής προστασίας.

Πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία για τα δικαιώματα του παιδιού, με στόχο την πρόληψη του εκφοβισμού, των διακρίσεων και της κακοποίησης.

Λειτουργεί τη Γραμμή Βοήθειας 1466 σε 24ωρη βάση παρέχοντας ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά και οικογένειες.

Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και στήριξης σε όλες τις ανάδοχες οικογένειες στην Κύπρο.

Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, προωθώντας ισχυρά νομικά και θεσμικά μέτρα παιδικής προστασίας.

Το HFC συμμετέχει σε σειρά συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ και διεθνών έργων που στοχεύουν στην ενίσχυση των πλαισίων παιδικής προστασίας, στη βελτίωση των διαδικασιών διερεύνησης και στην ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας των παιδιών.

Συνεπές στην αποστολή του, το HFC συνεχίζει να προωθεί την ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών στη διαμόρφωση πολιτικών και προγραμμάτων που επηρεάζουν τη ζωή τους. Πρόσφατες διαβουλεύσεις με τα παιδια πρεσβευτές του οργανισμού ανέδειξαν αυξανόμενες ανησυχίες για τους διαδικτυακούς κινδύνους, τον εκφοβισμό και την ψυχική υγεία – ζητήματα τα οποία ο οργανισμός δεσμεύεται να αντιμετωπίσει μέσω τεκμηριωμένων παρεμβάσεων.

«Καλούμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους θεσμούς και την κοινωνία να επενδύσουν σε ισχυρότερα και πιο συνεκτικά συστήματα παιδικής προστασίας, να δώσουν προτεραιότητα στην πρόληψη και να διασφαλίσουν ότι οι φωνές των παιδιών ακούγονται και εισακούονται», δήλωσε η Άντρια Νεοκλέους, Εκτελεστική Διευθύντρια εκ μέρους του Hope For Children.

«Προτρέπουμε όλους τους φορείς, κυβερνητικούς οργανισμούς, την κοινωνία των πολιτών, εκπαιδευτικούς και τον ιδιωτικό τομέα, να συνεργαστούν για τη δημιουργία συστημάτων που είναι παιδοκεντρικά, επαρκώς στελεχωμένα και ικανά να ανταποκρίνονται στις νέες απειλές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στον ψηφιακό κόσμο.»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, το HFC επαναβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι όταν τα παιδιά προστατεύονται, υποστηρίζονται και ενδυναμώνονται, μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Ο οργανισμός παραμένει αφοσιωμένος στο όραμά του για μια κοινωνία όπου κάθε παιδί είναι ασφαλές, ακούγεται και έχει την ευκαιρία να ανθίσει.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Hope For Children καλώντας στο 22103234.