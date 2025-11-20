Οι δύο ηγέτες αποφάσισαν τακτικές συναντήσεις των διαπραγματευτών ενόψει της επίσκεψης Ολγκίν

Τακτικές συναντήσεις των διαπραγματευτών των δύο πλευρών ενόψει της καθόδου της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, αποφάσισαν σήμερα οι δύο ηγέτες, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ακόμη να εξερευνήσουν και άλλες ευκαιρίες για κοινές συναντήσεις, αλλά και να πραγματοποιήσουν κοινή συνάντηση με την κ. Ολγκίν στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν συναντήθηκαν σήμερα για πρώτη φορά και αντάλλαξαν απόψεις για το Κυπριακό, τα επόμενα βήματα και τα Μέτρα Οικοδομόσησης Εμπιστοσύνης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στην περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, στη συνάντηση των δύο ηγετών συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι η πρώτη αυτή επαφή διεξήχθη σε «εγκάρδιο κλίμα», με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν απόψεις και να επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουφάν Έρχιουρμαν εξέφρασαν την προσδοκία τους για την κινητικότητα που αναμένεται να φέρει η επικείμενη επίσκεψη της κ. Ολγκίν στο νησί στις αρχές Δεκεμβρίου. Συμφώνησαν επίσης όπως πραγματοποιήσουν κοινή συνάντηση με την κ. Ολγκίν τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, δήλωσαν έτοιμοι να εργαστούν για την προετοιμασία της επόμενης άτυπης συνάντησης «σε ευρύτερη σύνθεση», την οποία προτίθεται να συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας.

Στην ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών σημειώνεται επίσης ότι οι δύο ηγέτες έδωσαν οδηγίες στους αντιπροσώπους τους (σ.σ. διαπραγματευτές) να πραγματοποιήσουν τακτικές συναντήσεις ενόψει της επίσκεψης Ολγκίν αλλά και της προετοιμασίας της επόμενης άτυπης διαδικασίας.

Αυυούσια η ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών:

Σήμερα, ο Ελληνοκύπριος ηγέτης κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης κ. Τουφάν Έρχιουρμαν συναντήθηκαν για πρώτη φορά υπό την ιδιότητά τους ως ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Η συνάντηση, που διευκολύνθηκε από την Ειδική Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), πραγματοποιήθηκε στην Προστατευόμενη Περιοχή των Ηνωμένων Εθνών. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης, διαδικτυακά, η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, κ. María Angela Holguín Cuéllar.

Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία στους δύο ηγέτες να έχουν την πρώτη τους ανταλλαγή απόψεων σε εγκάρδιο κλίμα.

Ο κ. Έρχιουρμαν και ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασαν την ανυπομονησία τους για την επίσκεψη της κ. Holguín και συμφώνησαν να έχουν κοινή συνάντηση μαζί της όταν θα βρίσκεται στο νησί στις αρχές Δεκεμβρίου. Συμφώνησαν επίσης ότι είναι έτοιμοι να εργαστούν προς την κατεύθυνση της επόμενης άτυπης συνάντησης σε ευρύτερη σύνθεση, η οποία θα συγκληθεί από τον Γενικό Γραμματέα.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ακόμη να εξερευνήσουν και άλλες ευκαιρίες για κοινές συναντήσεις.

Ζήτησαν από τους αντιπροσώπους τους να πραγματοποιούν τακτικές συναντήσεις ενόψει της επίσκεψης της κ. Holguín και, ειδικότερα, για την προετοιμασία της επόμενης άτυπης συνάντησης σε ευρύτερη σύνθεση που θα συγκληθεί από τον Γενικό Γραμματέα.