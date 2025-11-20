Eurobank: Επένδυση στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ η Κύπρος μετατρέπεται σε σύγχρονο ενεργειακό κόμβο

Με κεντρικό μήνυμα την ανάγκη για επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και την αξιοποίηση της στρατηγικής θέσης της Κύπρου, πραγματοποιήθηκε το 13ο Ενεργειακό Συμπόσιο με τη στήριξη της Eurobank.

Το φετινό Συμπόσιο, με τίτλο «Ώρα έργων για την ενέργεια» επικεντρώθηκε στις κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ενεργειακός τομέας εν μέσω διεθνών γεωπολιτικών αναταράξεων, της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και της αυξανόμενης ανάγκης για στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Στο επίκεντρο βρέθηκαν το φυσικό αέριο, ο ηλεκτρισμός, οι ΑΠΕ και η ανάγκη διασφάλισης ενός πιο σύγχρονου, ανταγωνιστικού και βιώσιμου ενεργειακού μοντέλου. Με στόχο την προώθηση των ενεργειακών σχεδιασμών της Κύπρου και την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου, το Ενεργειακό Συμπόσιο έδωσε την τεχνοκρατική προσέγγιση για τα επόμενα βήματα στον τομέα της ενέργειας.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια του Συμποσίου, ο κ. Φοίβος Στασόπουλος, General Manager, Large Corporate Banking Division της Eurobank, τόνισε ότι η Κύπρος έχει το προνόμιο αλλά και την ευθύνη να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία, αναδεικνύοντας τον ρόλο της χώρας ως έναν ανερχόμενο οικονομικό, χρηματοοικονομικό και ενεργειακό κόμβο.

Όπως υπογράμμισε, η Eurobank διαθέτει την τεχνογνωσία, τη ρευστότητα και τα κεφάλαια για να στηρίξει επενδύσεις που «αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της χώρας». Εξάλλου, τόνισε η Eurobank βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή χρηματοδότησης έργων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με σχεδόν όλα τα αιολικά πάρκα και μεγάλο αριθμό φωτοβολταϊκών να έχουν λάβει στήριξη από την Τράπεζα, σε τεχνολογίες βελτιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης, σε έξυπνες ενεργειακές υποδομές και σε έργα αποθήκευσης ενέργειας, που αποτελούν κρίσιμο κρίκο της πράσινης μετάβασης.

Δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Ο κ. Στασόπουλος επεσήμανε ότι η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί ευθύνη αλλά και ευκαιρία.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η ενεργειακή μετάβαση, η διασφάλιση εφοδιασμού και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας απαιτούν συνεργασία σε όλα τα επίπεδα: κράτος, επιχειρήσεις, επενδυτές, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Από την πλευρά της η Τράπεζα, δίνει προτεραιότητα σε πράσινες επενδύσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη γεωστρατηγική θέση της Κύπρου, η οποία δημιουργεί νέες προοπτικές για προσέλκυση επενδύσεων από ταχεία αναπτυσσόμενες αγορές όπως η Ινδία, όπου η Eurobank δημιουργεί νέο γραφείο στη Βομβάη, η Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ. Οι κινήσεις αυτές, τόνισε, ανοίγουν πραγματικές ευκαιρίες τόσο για κυπριακές επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν, όσο και για διεθνείς επενδυτές που αναζητούν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω ενός σταθερού και αξιόπιστου περιβάλλοντος.

Ολοκληρώνοντας, σημείωσε ότι η Τράπεζα θα συνεχίσει να στηρίζει έργα που μεταμορφώνουν την οικονομία και συμβάλλουμε στην ανάδειξη της Κύπρου ως ενός σύγχρονου, διασυνδεδεμένου και βιώσιμου ενεργειακού κόμβου.