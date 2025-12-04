Η Cruise Saudi καλωσορίζει τη Celestyal στην πρώτη της προσέγγιση στη Τζέντα με ανταλλαγή πλακέτας

Η Celestyal πραγματοποίησε την πρώτη της προσέγγιση στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, με μια παραδοσιακή τελετή ανταλλαγής πλακέτας σε συνεργασία με την Cruise Saudi.

Η παρθενική προσέγγιση του Celestyal Journey, χωρητικότητας 1260 επιβατών, πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου, ως τελικός προορισμός της νέας ειδικής κρουαζιέρας επτά διανυκτερεύσεων «Από την Αθήνα στη Τζέντα», η οποία ξεκίνησε από την Αθήνα στις 22 Νοεμβρίου και προσέγγισε το Marmaris της Τουρκίας και τρία λιμάνια στην Αίγυπτο - το Port Said, το Sharm el Sheikh και τη Safaga - πριν ολοκληρωθεί στη Τζέντα.

Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Celestyal, συμπεριλαμβανομένου του Καπετάνιου Άγγελου Βασιλάκου, καθώς και ανώτερα στελέχη της Cruise Saudi και λιμενικές αρχές.

Το Celestyal Discovery, χωρητικότητας 1360 επιβατών, θα προσεγγίσει επίσης τη Τζέντα στις 5 Δεκεμβρίου, πριν ενταχθεί στο στόλο για την πρώτη του σεζόν στην περιοχή του Αραβικού Κόλπου.

Ο Lee Haslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Είναι τιμή μας να γιορτάζουμε την πρώτη μας προσέγγιση στη Τζέντα μαζί με τους συνεργάτες μας από την Cruise Saudi, σηματοδοτώντας την αρχή μιας μακράς και αποδοτικής συνεργασίας. Ως πολιτιστικό κέντρο της Σαουδικής Αραβίας και πύλη προς τους εκπληκτικούς προορισμούς της, η Τζέντα προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για τον κλάδο της κρουαζιέρας, και η σημερινή ανταλλαγή πλακέτας αποτελεί ένα σπουδαίο βήμα στη συνεργασία μας».

Η Barbara Buczek, Διευθύντρια Εμπειριών Προορισμού της Cruise Saudi, δήλωσε: «Αυτή η παρθενική προσέγγιση στην Ερυθρά Θάλασσα αναδεικνύει την ισχυρή ελκυστικότητα της περιοχής και συνάδει με τη δέσμευση της Cruise Saudi να αναπτύξει απρόσκοπτες, υψηλής ποιότητας εμπειρίες κρουαζιέρας στη Σαουδική Αραβία. Οι διευρυμένες κρουαζιέρες της Celestyal αποδεικνύουν την αυξανόμενη ζήτηση για μοναδικά ταξίδια στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Αραβικό Κόλπο. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους φορείς της κρουαζιέρας για να διασφαλίσουμε ότι τα λιμάνια, οι προορισμοί και οι χερσαίες εκδρομές μας αναδεικνύουν τον πολιτισμό, την κληρονομιά και τη φημισμένη φιλοξενία μας. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε επιβάτες απ' όλον τον κόσμο για να γνωρίσουν την ομορφιά της Ερυθράς Θάλασσας και τον πλούτο των προορισμών της Σαουδικής Αραβίας».

Κατά την αποβίβαση, οι επιβάτες θα απολαύσουν τη ζεστή φιλοξενία της Τζέντα, όπου βρίσκεται το ιστορικό κέντρο της πόλης, που έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO, με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική Hijazi και τους ζωντανούς παραδοσιακούς δρόμους και αγορές.

Και τα δύο πλοία θα συνεχίσουν το ταξίδι τους από την Τζέντα προς το Άμπου Ντάμπι, για να ξεκινήσει η δεύτερη σεζόν της Celestyal στον Αραβικό Κόλπο.

Το Celestyal Journey θα ξεκινήσει τη σεζόν στις 6 Δεκεμβρίου 2025 με μια ειδική κρουαζιέρα για τον εορτασμό του Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, πριν πραγματοποιήσει την κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων «Ημέρες Ερήμου» για το υπόλοιπο της σεζόν, με αναχώρηση μετ'επιστροφής από τη Ντόχα και προσεγγίσεις στο νησί Sir Bani Yas, το Άμπου Ντάμπι και το Μπαχρέιν, καθώς και δύο ολόκληρες ημέρες και μια διανυκτέρευση στο Ντουμπάι, με τιμές που ξεκινούν από €349 ανά άτομο για μια κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων.*

Η πρώτη αναχώρηση του Celestyal Discovery θα γίνει στις 12 Δεκεμβρίου 2025, ξεκινώντας τις νέες κρουαζιέρες «Εικόνες Αραβίας» διάρκειας τριών, τεσσάρων και επτά διανυκτερεύσεων, μετ' επιστροφής από το χειμερινό homeport του στο Άμπου Ντάμπι και με προσεγγίσεις στη Ντόχα του Κατάρ, το Κασάμπ του Ομάν, το Ντουμπάι των ΗΑΕ, το νησί Sir Bani Yas των ΗΑΕ και για πρώτη φορά το Ras Al Khaimah των ΗΑΕ, με τιμές που ξεκινούν από €179 ανά άτομο για κρουαζιέρα τριών διανυκτερεύσεων.*

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το celestyal.com ή καλέστε το 211 1995176.