| Πολιτική

Κλείδωσε ακόμη έναν υποψήφιο βουλευτή το Κίνημα Οικολόγων - Στο ψηφοδέλτιο της Λευκωσίας ο Γιάννος Οικονόμου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο Γιάννος Οικονόμου είναι ενεργός μέλος της πρωτοβουλίας για μια ανθρώπινη Έγκωμη

Υποψήφιος βουλευτής με το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών θα κατέλθει ο εικονογράφος και γραφίστας Γιάννος Οικονόμου.

Ο Γιάννος Οικονόμου είναι ενεργός μέλος της πρωτοβουλίας για μια ανθρώπινη Έγκωμη και σύμφωνα με τις πληροφορίες του politis.com.cy θα είναι υποψήφιος του Κινήματος στην επαρχία Λευκωσίας.

Η υποψηφιότητα του Γιάννου Οικονόμου θα ανακοινωθεί επίσημα την Παρασκευή μαζί με τουλάχιστον άλλες τέσσερις υποψηφιότητες.

Υπενθυμίζεται ότι υποψήφιος βουλευτής του Κινήματος στη Λευκωσία θα είναι και ο δικηγόρος Ανδρέας Χρίστου.

