Ο Fitch μείωσε τις εκτιμήσεις του για τις τιμές πετρελαίου τα έτη 2025 – 2027

Τις εκτιμήσεις του για τις τιμές πετρελαίου την περίοδο 2025 – 2027 για να αντανακλούν την υπερπροσφορά που υπάρχει στην αγορά υποβάθμισε, την Τετάρτη, ο Fitch Ratings.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο του οίκου, το 2026 και το 2027 η τιμή του Μπρεντ θα διαμορφωθεί στα 63 δολάρια το βαρέλι και το 2028 θα μειωθεί στα 60 δολάρια, ενώ του αμερικανικού αργού WTI θα διαμορφωθεί στα 58 δολάρια το 2026 και 2027 και στα 57 δολάρια το 2028.

Ο αμερικανικός οίκος αναφέρει ότι η τιμή του φυσικού αερίου TTF θα αυξηθεί το 2026 στα 9 δολάρια ανά χίλια κυβικά μέτρα, λόγω των αυστηρότερων ευρωπαϊκών ισοζυγίων φυσικού αερίου και θα υποχωρήσει στα επόμενα χρόνια στα 7 δολάρια.

Ο Fitch Ratings επισημαίνει ότι οι βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις του για τις τιμές του πετρελαίου Μπρεντ και του αμερικανικού αργού WTI έχουν μειωθεί, ώστε να αντανακλούν την μεγάλη υπερπροσφορά που υπάρχει στην αγορά, με την αύξηση της παραγωγής να υπερβαίνει την μέτρια αύξηση στην ζήτηση, όπως σημειώνει.

Η απόφαση του αυτή, προσθέτει, λαμβάνει επίσης υπόψη την αβεβαιότητα σχετικά με τις ρωσικές προμήθειες πετρελαίου και την πολιτική του OPEC+ μετά από την αναβολή για αναστροφή της μείωσης της παραγωγής του στο 1ο τρίμηνο του 2026.

«Διατηρήσαμε αμετάβλητες τις μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες» εκτιμήσεις, καθώς «οι χαμηλότερες τιμές θα πρέπει να αρχίσουν να περιορίζουν την αύξηση της προσφοράς που έχει υψηλότερο κόστος», ενώ «ο γεωπολιτικός κίνδυνος θα προσθέσει στην αστάθεια», αναφέρει ο οίκος.

Ο Fitch αναμένει ότι η παγκόσμια ζήτηση θα αυξηθεί κατά περίπου 0,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2025 και το 2026 λόγω της βραδύτερης οικονομικής ανάπτυξης, της σοβαρής ύφεσης στον πετροχημικό τομέα και της ενεργειακής μετάβασης.

Προσθέτει ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εκτιμά ότι η υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων οδήγησε σε μετατόπιση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου κατά 1,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2024.

«Ο ρυθμός μετατόπισης μπορεί να επιβραδυνθεί, αλλά η τάση θα συνεχιστεί μακροπρόθεσμα», υπογραμμίζει.

Αναφέρει επίσης ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου κατέδειξε κάποια σημάδια βελτίωσης στο τρίτο τρίμηνο του 2025, αυξανόμενη κατά περίπου 0,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

«Με οριακά ισχυρότερη αύξηση του ΑΕΠ το 2026, η αύξηση της ζήτησης πετρελαίου μπορεί να βρει κάποια στήριξη, αλλά εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι θα παραμείνει κάτω από το 1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα», προσθέτει.

Ο Fitch αναφέρει ότι ο IEA προβλέπει ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 3,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2025 και κατά 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2026.

Προσθέτει ότι η αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από χώρες εκτός ΟΠΕΚ+ συμβάλλει κατά 55% και 48%, αντίστοιχα, σε αυτές τις αυξήσεις, λόγω των ΗΠΑ, του Καναδά, της Βραζιλίας, της Γουιάνας και της Αργεντινής.

«Αναμένουμε κάποια συγκράτηση στην αύξηση της παραγωγής εκτός ΟΠΕΚ+ το 2027», σημειώνει.

