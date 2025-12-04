Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Πισσούρι - Αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό

Συνεχίζεται η μικροσεισμική δραστηριότητα, σύμφωνα με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Αισθητός στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού έγινε ο σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε στις 19.36 το βράδυ της Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην περιοχή του Πισσουρίου, περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά της Λεμεσού, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 15 χιλιόμετρα. Όπως σημειώνεται, το γεγονός έγινε αντιληπτό κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των δύο επαρχιών, χωρίς μέχρι στιγμής να αναφερθούν ζημιές.

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης αναφέρει ότι μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησαν μετασεισμικές δονήσεις μικρότερου μεγέθους. Η μεγαλύτερη από αυτές, μεγέθους 3,0 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 04.20 τα ξημερώματα της Πέμπτης και έγινε αισθητή στην επικεντρική περιοχή.

Οι αρμόδιοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας, με τη σχετική πληροφόρηση να αναρτάται σε πραγματικό χρόνο στις ιστοσελίδες του Σεισμολογικού Κέντρου:

 

www.gsd-seismology.org.cy και www2.gsd-seismology.org.cy.

 

