Ουκρανία: Η στιγμή που drone χτυπά μεγάλη ρωσική μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

Πρωταθλητές Κύπρου οι Γιάγκου/Νικολάου της Petrolina Racing Team

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Οι ξεχωριστές εμφανίσεις από τα πληρώματα, επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους στο άθλημα, ανεβαίνοντας στο πρώτο και τρίτο σκαλί του βάθρου.

Η ολοκλήρωση του 50ου Tour of Cyprus Rally, τελευταίου γύρου του φετινού Παγκύπριου Πρωταθλήματος Ράλι, του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου, ανέδειξε πρωταθλητές το πλήρωμα της Petrolina Racing Team Παναγιώτη Γιάγκου/Άριστου Νικολάου. Οι δύο αθλητές ανέβηκαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Ράλι 2025, κατέκτησαν οι Κώστας Λαός/Μιχάλης Στυλιανού της Petrolina Racing Team, οι οποίοι στέφθηκαν πρωταθλητές στην κατηγορία RC2.

Το Tour of Cyprus Rally αποτέλεσε τον 3ο & 4ο αγώνα του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Ράλι 2025 του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου και πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκυρίακο 29 και 30 Νοεμβρίου.

Κυρίαρχοι νικητές του αγώνα ανεδείχθησαν οι Σίμος Γαλαταριώτης/Αντώνης Ιωάννου, επίσης της Petrolina Racing Team.

Η Πετρολίνα, στηρίζοντας διαχρονικά τον αθλητισμό, συγχαίρει τα πληρώματα της Petrolina Racing Team για τη δυναμική παρουσία τους και τους εύχεται ακόμη περισσότερες νίκες.

Φωτογραφία: S&M PICS

Tags

Petrolina

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα