Πρωταθλητές Κύπρου οι Γιάγκου/Νικολάου της Petrolina Racing Team

Η ολοκλήρωση του 50ου Tour of Cyprus Rally, τελευταίου γύρου του φετινού Παγκύπριου Πρωταθλήματος Ράλι, του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου, ανέδειξε πρωταθλητές το πλήρωμα της Petrolina Racing Team Παναγιώτη Γιάγκου/Άριστου Νικολάου. Οι δύο αθλητές ανέβηκαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Ράλι 2025, κατέκτησαν οι Κώστας Λαός/Μιχάλης Στυλιανού της Petrolina Racing Team, οι οποίοι στέφθηκαν πρωταθλητές στην κατηγορία RC2.

Το Tour of Cyprus Rally αποτέλεσε τον 3ο & 4ο αγώνα του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Ράλι 2025 του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου και πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκυρίακο 29 και 30 Νοεμβρίου.

Κυρίαρχοι νικητές του αγώνα ανεδείχθησαν οι Σίμος Γαλαταριώτης/Αντώνης Ιωάννου, επίσης της Petrolina Racing Team.

Η Πετρολίνα, στηρίζοντας διαχρονικά τον αθλητισμό, συγχαίρει τα πληρώματα της Petrolina Racing Team για τη δυναμική παρουσία τους και τους εύχεται ακόμη περισσότερες νίκες.

Φωτογραφία: S&M PICS