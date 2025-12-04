Πρωτοποριακή επέμβαση στην Κύπρο: Βιονικό χέρι τοποθετήθηκε σε 45χρονο στο American Medical Center (φώτος)

Μια πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση οστεοενσωματούμενης βιονικής πρόθεσης χεριού πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στο American Medical Center, προσφέροντας σε 45χρονο ασθενή που τραυματίστηκε σε τροχαίο, τη δυνατότητα να αποκτήσει ξανά λειτουργικό άνω άκρο.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2025 από τον Ειδικό Ορθοπεδικό Χειρουργό Δρα Στέλιο Χατζηχριστοφή, κατά την οποία τοποθετήθηκε κυλινδρικό εμφύτευμα BADAL στον βραχίονα (press fit). Στις επόμενες εβδομάδες και αφού το εμφύτευμα σταθεροποιηθεί πλήρως, θα ξεκινήσει σταδιακά η φόρτιση του χεριού με προοδευτική προσθήκη βάρους. Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί η οριστική προσαρμογή του βιονικού άκρου και η εκπαίδευση του 45χρονου στη λειτουργία και χρήση του.

Το βιονικό χέρι αποτελείται από μυοηλεκτρικό αγκώνα, μυοηλεκτρικό καρπό και πολυαρθρική παλάμη, επιτρέποντας την επανάκτηση σημαντικών λειτουργιών μετά τον ακρωτηριασμό του βραχίονα πάνω από τον αγκώνα.

Ο 45χρονος είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλέτα στις 13 Σεπτεμβρίου 2024, το οποίο του προκάλεσε πολλαπλούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και ακρωτηριασμό του αριστερού βραχίονα πάνω από τον αγκώνα. Παρά τις βαρύτατες κακώσεις, μέσα από διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις, νοσηλεία στη ΜΕΘ και εντατική φυσικοθεραπεία, κατάφερε έπειτα από έξι μήνες να σταθεί ξανά στα πόδια του και να περπατήσει.

Το μόνο ζήτημα που εξακολουθούσε να απασχολεί, ήταν η απώλεια της λειτουργικότητας του αριστερού άνω άκρου, το οποίο είχε ακρωτηριαστεί. Λαμβάνοντας υπόψη το σχετικά νεαρό της ηλικίας του ασθενούς και τη συνολικά καλή του κλινική κατάσταση, οι γιατροί έκριναν ότι ήταν κατάλληλος υποψήφιος και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτή την πρωτοποριακή επέμβαση.

Η διαδικασία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ενώ το προσθετικό χέρι κατασκευάστηκε από το Κέντρο Ορθοπεδικών Εφαρμογών (ΚΕΟ), το οποίο είχε επίσης αναλάβει την εκπαίδευση του ασθενούς τους τελευταίους τρεις μήνες.

Με την ολοκλήρωση του εγχειρήματος και την έναρξη χρήσης του βιονικού χεριού, ο ασθενής αναμένεται να επανακτήσει σημαντική λειτουργικότητα και αυτονομία, κερδίζοντας ξανά αυτοπεποίθηση και ελπίδα για το μέλλον.

