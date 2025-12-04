Κεραυνός: Δεν εγκαταλείπεται η πολιτική της παραγωγής υψηλών πλεονασμάτων

Παρά το συνεχές αβέβαιο και με μεγάλες προκλήσεις διεθνές οικονομικό περιβάλλον, με το συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και τις τάσεις προστατευτισμού που παρατηρούνται στον τομέα του διεθνούς εμπορίου, η οικονομία μας προβλέπεται να συνεχίσει να παρουσιάζει σημαντική ανθεκτικότητα, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, παρουσιάζοντας στην ολομέλεια της Βουλής τον Προϋπολογισμό του 2026.

Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι παραμένει αδιαμφισβήτητη ανάγκη η δημιουργία δημοσιονομικών πλεονασμάτων για την αντιμετώπιση απρόσμενων γεγονότων, τα οποία στη σημερινή εποχή, παρατηρούνται ολοένα και συχνότερα.

"Γι’ αυτό κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο να συνεχιστεί η εφαρμογή της ήδη συνετούς και προληπτικής οικονομικής πολιτικής", υπογράμμισε.

Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός εστιάζει στην προώθηση της μακροοικονομικής σταθερότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Αναφέρθηκε στα οικονομικά μεγέθη, επιβεβαιώνοντας ότι το 2025 και το 2026 προβλέπεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης, με προβλέψεις ανάπτυξης στο 3,1% για το 2026 και σταδιακή αποκλιμάκωση τα επόμενα έτη. Το πρωτογενές πλεόνασμα και οι δημοσιονομικοί δείκτες διατηρούνται εντός των στόχων και η δημοσιονομική πολιτική, όπως, είπε, στοχεύει στην προσαρμογή και τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος με επίκεντρο την κοινωνική προστασία και τη στήριξη των ευάλωτων στρωμάτων.

Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός αναφέρθηκε και στα βασικά σημεία της φορολογικής μεταρρύθμισης λέγοντας ότι "πολλές από τις εισηγήσεις που προέκυψαν μέσα από τη πολύμηνη δημόσια διαβούλευση, λήφθηκαν υπόψη στην ετοιμασία των νομοσχεδίων που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων". Ένα σχόλιο που παραπέμπει στην συνεχιζόμενη συζήτηση των σχετικών νομοσχεδίων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικώμ.

Τέλος, ο Μάκης Κεραυνός τόνισε τη δέσμευση της κυβέρνησης σε μια κοινωνικά δίκαιη πολιτική με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων, αναδεικνύοντας την ανάγκη συνέχειας της δημοσιονομικής προσαρμογής παράλληλα με μέτρα στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων.