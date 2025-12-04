Παραιτήθηκε η Μογκερίνι από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης υπό το βάρος έρευνας για απάτη και διαφθορά

Υπέβαλε την παραίτησή της η Federica Mogherini από τη θέση της πρύτανη του College of Europe, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ενδεχόμενη απάτη και διαφθορά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η παραίτηση κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα προς φοιτητές, προσωπικό και αποφοίτους του ιδρύματος. Η υπόθεση αφορά τη διαδικασία ανάθεσης έργου εκπαίδευσης νεαρών διπλωματών, χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Mogherini κατονομάζεται στην έρευνα μαζί με δύο ακόμη πρόσωπα. Ο δικηγόρος της δηλώνει ότι η ίδια αρνείται οποιαδήποτε παρανομία και συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές.

Το College of Europe δεν έχει προχωρήσει σε δηλώσεις για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη διοίκησή του.