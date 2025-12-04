Κεντρική Τράπεζα: Πρόστιμο €5000 στην G.A.P. Vassilopoulos

Πρόστιμο στην G.A.P. Vassilopoulos επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα λόγω μη συμμορφωσή της με διατάξεις του Νόμου περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών του 2018 έως 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, δυνάμει του άρθρου 25(1) του Νόμου περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών του 2018 έως 2025 (ο «Νόμος») και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης παρόχου υπηρεσιών πληρωμών με οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου ή οποιασδήποτε Οδηγίας, εγκυκλίου ή/και γνωστοποίησης που εκδίδεται από την ΚΤΚ σύμφωνα με τον Νόμο, δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που κυμαίνεται από χίλια ευρώ (€1.000) έως ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€85.000).

Οι σχετικές αποφάσεις βασίζονται στις διαδικασίες και αρχές του διοικητικού δικαίου και, ως εκ τούτου, η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, παρέχει στο εμπλεκόμενο πρόσωπο τη δυνατότητα να ακουστεί πριν από τη λήψη τελικής απόφασης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΤΚ αποφάσισε στις 4 Δεκεμβρίου 2025 να επιβάλει μέτρα υπό τη μορφή διοικητικού προστίμου ύψους €5.000 στην εταιρεία G.A.P. Vassilopoulos Public Limited (κωδικός LEI 213800LNN5X9FH8XHD78), λόγω μη συμμόρφωσης με συγκεκριμένες διατάξεις του Νόμου.