Get Your Christmas On: Το Απόλυτο Christmas Party των M&S

Τα M&S (Marks & Spencer) καλωσόρισαν επίσημα την εορταστική περίοδο με το απόλυτο χριστουγεννιάτικο πάρτι “Get Your Christmas On”, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στο Kamara Restaurant & Bar στη Λευκωσία. Δημοφιλείς influencers και εκπρόσωποι των media παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, στο επίκεντρο της οποίας βρισκόταν η νέα χειμερινή κολεξιόν M&S Winter 2025, σηματοδοτώντας με λάμψη την έναρξη των φετινών Χριστουγέννων.

Η elegant ατμόσφαιρα του χώρου αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για την παρουσίαση των νέων fashion επιλογών M&S, που συνδυάζουν ποιότητα, κομψότητα και ζεστό, σύγχρονο style για τη χειμερινή περίοδο. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τα must-have κομμάτια της σεζόν και να εμπνευστούν για τις γιορτινές τους εμφανίσεις.

Η βραδιά περιλάμβανε επίσης signature cocktails από τα M&S, ενώ το live entertainment από τους Magio_Duo και το DJ set της DJ Grout δημιούργησαν το απόλυτο festive mood και απογείωσαν την ατμόσφαιρα.

Ένα από τα highlights της εκδήλωσης ήταν το “Sketched in Style by M&S”, όπου ο καλλιτέχνης Alex φιλοτέχνησε αναμνηστικά fashion-style σκίτσα των καλεσμένων, με τη σφραγίδα των M&S να συνοδεύει κάθε μοναδική δημιουργία. Παράλληλα, το crowd-favourite παιχνίδι Claw Machine “Get your luck on” προσέφερε στιγμές διασκέδασης, με καλεσμένους να δοκιμάζουν την τύχη τους πιάνοντας μπαλάκια που έκρυβαν εκπλήξεις και δώρα.

Τα χαμόγελα, η μουσική και η απόλυτα γιορτινή αίσθηση της βραδιάς αποτυπώθηκαν σε εντυπωσιακό περιεχόμενο για τα social media, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια χρονιά ότι τα M&S γνωρίζουν πως η πιο λαμπερή και stylish έναρξη ανήκει δικαιωματικά στα Χριστούγεννα.