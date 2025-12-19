H Xαραλαμπίδης Κρίστης και ο ΠΑΣΠ παρουσιάζουν τη δράση «Αστέρια Κυπριακού Ποδοσφαίρου – Παίζουν δυνατά με γαλατάκι»

Η Χαραλαμπίδης Κρίστης, σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών (ΠΑΣΠ), παρουσίασε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου επίσημα τη νέα μεγάλη προωθητική ενέργεια «Αστέρια Κυπριακού Ποδοσφαίρου – Παίζουν δυνατά με γαλατάκι», σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Moondogs.

Πρόκειται για μια δράση με επίκεντρο τα παιδιά και τον αθλητισμό που συνδυάζει τη χαρά του παιχνιδιού, την αξία της σωστής διατροφής και την έμπνευση που προσφέρει ο αθλητισμός στα παιδιά, αναδεικνύοντας παράλληλα τους Κύπριους ποδοσφαιριστές και το κυπριακό πρωτάθλημα.

Η ενέργεια θα διαρκέσει από τις 19 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 21 Μαΐου 2026 και αφορά ειδικές προωθητικές πολυσυσκευασίες γαλατάκι (4×250ml), αποκλειστικά σε χαρτόδισκους, που περιλαμβάνουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα ποδοσφαιριστών του κυπριακού πρωταθλήματος.

Παράλληλα, 4 τυχερές πολυσυσκευασίες θα περιέχουν LUCKY WINNER αυτοκόλλητο, χαρίζοντας αυτόματα στους καταναλωτές ένα PlayStation 5, με προϋπόθεση την προσκόμιση του συμπληρωμένου συλλεκτικού άλμπουμ που έχει δημιουργηθεί ειδικά για τη συγκεκριμένη ενέργεια, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής διάστασης της ενέργειας και με στόχο τη διάχυση του μηνύματος του αθλητισμού στα παιδιά, τα συλλεκτικά άλμπουμ της καμπάνιας θα διανεμηθούν και στα σχολεία, σε συνεργασία με την ΠΟΕΔ, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα παιδιά να συμμετάσχουν στη δράση και να έρθουν πιο κοντά στον κυπριακό αθλητισμό.

Παράλληλα η Χαραλαμπίδης Κρίστης ετοίμασε νέα σύγχρονη και διαδραστική ιστοσελίδα https://galatakifootballstickers.cy/, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τα Αστέρια του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, να ανακαλύψει την ενέργεια και να ενημερωθεί πλήρως για τη διαδικασία και τους όρους συμμετοχής. Επίσης, η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης εκστρατείας 360° με τηλεόραση, ψηφιακά μέσα, malls, πινακίδες σε γήπεδα, προωθητικό υλικό σε όλα τα σημεία πώλησης της Χαραλαμπίδης Κρίστης.

Στη δημοσιογραφική διάσκεψη, ο κ. Μάριος Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος της Χαραλαμπίδης Κρίστης, τόνισε ότι η συγκεκριμένη δράση «αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας της εταιρείας, η οποία διαχρονικά στηρίζει τον κυπριακό αθλητισμό και τους ανθρώπους του, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που εμπνέουν τη νέα γενιά».

Από πλευράς ΠΑΣΠ, ο εκτελεστικός πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Σπύρος Νεοφυτίδης, αναφέρθηκε στη σημασία της αναγνώρισης των ποδοσφαιριστών, στη σύνδεση του φίλαθλου κοινού – και ιδιαίτερα των παιδιών – με το κυπριακό ποδόσφαιρο, καθώς και στη μεγάλη αξία της συνεργασίας με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης.

Επίσης, παρευρέθηκαν, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΠ, ο πρόεδρος Γιώργος Μερκής, οι αντιπρόεδροι Μάριος Χριστοδούλου και Νικόλας Εγγλέζου και το μέλος Βαγγέλης Κυριάκου.

Τη δική τους ξεχωριστή νότα έδωσαν και ποδοσφαιριστές του κυπριακού πρωταθλήματος, οι οποίοι μοιράστηκαν προσωπικές μαρτυρίες για το πώς τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τα παιδιά και τους αυριανούς αθλητές.

Κλείνοντας την εκδήλωση με τον δικό του χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της Χαραλαμπίδης Κρίστης κ. Αλέξης Χαραλαμπίδης τόνισε: «Ο αθλητισμός ενώνει, εμπνέει και μας θυμίζει τη δύναμη που υπάρχει μέσα μας, τη δύναμη της προσπάθειας και της συνεργασίας. Για μένα προσωπικά και για τη Χαραλαμπίδης Κρίστης η στήριξη του αθλητισμού είναι διαχρονική επιλογή. Θέλουμε να δίνουμε χαρά, να στηρίζουμε τα πρότυπα και να εμπνέουμε τη νέα γενιά να παίζει… δυνατά, με αξίες».

Με τη δράση «Αστέρια Κυπριακού Ποδοσφαίρου – Παίζουν δυνατά με γαλατάκι», η Χαραλαμπίδης Κρίστης επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή της να στηρίζει τον αθλητισμό, να ενθαρρύνει υγιεινές συνήθειες και να δημιουργεί εμπειρίες που ενώνουν οικογένειες, παιδιά και τον κόσμο του κυπριακού ποδοσφαίρου.