Το ΕΚΟ Smile χαρίζει τέσσερις Mercedes - Benz GLC 300e!

O Νέος Διαγωνισμός EKO Smile είναι γεγονός και ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη της επιβράβευσης! Για τρίτη συνεχή χρονιά, η ΕΚΟ συνεχίζει να πρωτοπορεί με καινοτόμες ενέργειες επιβράβευσης, να ενισχύει τον δεσμό εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό και να προσφέρει στιγμές γεμάτες… έκπληξη!

Το νέο σποτ του διαγωνισμού τιτλοφορείται «Τι Περιμένουν Όλοι;» και εμφανίζει τους συμμετέχοντες με βλέμματα απορίας πριν από τη στιγμή της μεγάλης αποκάλυψης, που προκαλεί εκφράσεις εύλογου θαυμασμού: τέσσερις (4) Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line, αξίας €80,100 η καθεμία, περιμένουν τέσσερις διαγωνιζόμενους/ες που θα τις διεκδικήσουν μέσω κλήρωσης.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή! Αρκεί να κατεβάσει κανείς την εφαρμογή EKO Smile στο κινητό του και με κάθε συναλλαγή σε οποιοδήποτε πρατήριο ΕΚΟ μπαίνει κατευθείαν στην κλήρωση, διεκδικώντας μία από τις τέσσερις πολυτελείς Mercedes-Benz GLC 300e.

«Με τον Νέο Διαγωνισμό ΕΚΟ Smile, μετατρέπουμε την καθημερινή εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε μια μοναδική εμπειρία επιβράβευσης. Στόχος μας δεν είναι μόνο η προσφορά κορυφαίων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά να δείξουμε έμπρακτα την εκτίμησή μας σε κάθε πελάτη. Θέλουμε να μετατρέψουμε την κάθε συναλλαγή στα πρατήριά μας σε μια ξεχωριστή στιγμή εκτίμησης, χαράς και αναγνώρισης, με πολλές εκπλήξεις να καιροφυλαχτούν», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ Κύπρου κ. Γιώργος Γρηγοράς.