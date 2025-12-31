Ο Ai Βασίλης της RedwolfOgilvy μετέτρεψε τις ευχές σε έμπρακτη προσφορά

Με τριψήφιο αριθμό συμμετοχών ολοκληρώθηκε η χριστουγεννιάτικη CSR δράση «Ένα γράμμα με ξεχωριστή αποστολή!» της RedwolfOgilvy, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και μια μικρή πράξη μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Γονείς και παιδιά αγκάλιασαν την πρωτοβουλία και συμμετείχαν ενεργά, ανεβάζοντας το γράμμα τους στον Ai Βασίλη και μετατρέποντας μια παιδική ευχή σε πράξη καλοσύνης. Η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε τις προσδοκίες, αποδεικνύοντας ότι η προσφορά μπορεί να γίνει μέρος της χριστουγεννιάτικης μαγείας με έναν σύγχρονο και ουσιαστικό τρόπο.

Για κάθε γράμμα που υποβλήθηκε στο ειδικά διαμορφωμένο landing page της καμπάνιας, η RedwolfOgilvy προσέφερε 1 ευρώ στο Despina Children’s Diabetes Foundation, ενισχύοντας το έργο του ιδρύματος για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τη στήριξη παιδιών με διαβήτη και των οικογενειών τους. Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε θα διατεθεί εξ ολοκλήρου για τους σκοπούς του ιδρύματος.

Παράλληλα, οι οικογένειες που συμμετείχαν έλαβαν ένα προσωποποιημένο AI video από τον Αi Βασίλη, μια ψηφιακή αλλά βαθιά προσωπική εμπειρία που έδωσε στα παιδιά ένα ζεστό μήνυμα αναγνώρισης και ενίσχυσε τη συναισθηματική αξία της δράσης.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της δράσης, η RedwolfOgilvy αναφέρει:

«Η ανταπόκριση του κόσμου μας έδειξε ότι όταν δίνεις χώρο στην καλοσύνη, αυτή επιστρέφει πολλαπλάσια. Για εμάς, το σημαντικότερο ήταν να δούμε τα παιδιά να καταλαβαίνουν ότι μια ευχή μπορεί να λειτουργήσει και ως πράξη προσφοράς. Αυτό είναι ένα μήνυμα που αξίζει να μείνει.»

Με την ολοκλήρωση της δράσης, η RedwolfOgilvy επιβεβαιώνει στην πράξη τη δέσμευσή της σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, που ενεργοποιούν τον κόσμο και μετατρέπουν την επικοινωνία σε ουσιαστικό κοινωνικό όφελος.