Ρομαντικές Αποδράσεις με την Louis Hotels!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακαλύψτε την ρομαντική απόδραση που ταιριάζει στο δικό σας στιλ χαλάρωσης

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πλησιάζει και η Louis Hotels προτείνει τρεις ξεχωριστές  ρομαντικές αποδράσεις δίπλα στη θάλασσα. Τρία ξενοδοχεία σε Λεμεσό και Πάφο προσφέρουν αυθεντική φιλοξενία, επιλογές εστιατορίων και άψογη εξυπηρέτηση, δημιουργώντας το τέλειο σκηνικό για αξέχαστες στιγμές με το ταίρι σας.

Στο 5* Royal Apollonia, στην καρδιά της Λεμεσού, η φιλοξενία αποκτά νέα διάσταση με προνόμια όπως δωρεάν αναβάθμιση δωματίου (σε sea view) και 10% έκπτωση σε όλες τις περιποιήσεις του βραβευμένου Royal Spa. Ένας χώρος που συνδυάζει σύγχρονη αισθητική, άνεση και προνομιακή τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα.

Το 5* adults-only Ivi Mare, στην Πάφο, προσφέρει ένα ήρεμο και ατμοσφαιρικό περιβάλλον με μοναδική θέα στη θάλασσα. Ιδανικό για ρομαντικές στιγμές, με έμφαση στη γαστρονομία και την ευεξία, οι επισκέπτες απολαμβάνουν προνόμια όπως δωρεάν αναβάθμιση γεύματος, για μια μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

Το Louis Phaethon Beach, στην Πάφο, αποτελεί μία ιδανική  all-inclusive επιλογή δίπλα στη θάλασσα, για όσους αναζητούν μια οικονομική και ποιοτική επιλογή προσφέροντας δωρεάν αναβάθμιση δωματίου (σε sea view).

Ανακαλύψτε την ρομαντική απόδραση που ταιριάζει στο δικό σας στιλ χαλάρωσης με μόνο ένα κλικ στα:

Louis Hotels

