Ο Τραμπ ειρωνεύτηκε ξανά τον Μακρόν για την προφορά του σε προσωπικό τους διάλογο -«Όχι, όχι Ντόναλντ, δεν θα το κάνω» (βίντεο)

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε δημόσια έναν διάλογο που είχε με τον Γάλλο ομόλογό του για τους δασμούς και τις τιμές στα φάρμακα και άρχισε να τον ειρωνεύεται, προσπαθώντας να μιμηθεί την προφορά του στις απαντήσεις που του έδινε σε μια διαφωνία τους.

Για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ ειρωνεύτηκε τον Εμανουέλ Μακρόν για την προφορά του, μιλώντας σε συνέδριο των Ρεπουμπλικανών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε δημόσια έναν διάλογο που είχε με τον Γάλλο ομόλογό του για τους δασμούς και τις τιμές στα φάρμακα και άρχισε να τον ειρωνεύεται, προσπαθώντας να μιμηθεί την προφορά του στις απαντήσεις που του έδινε σε μια διαφωνία τους.

«Τηλεφώνησα στη Γαλλία. Είπα: "Εμανουέλ, πρέπει να κάνεις μια λογική συμφωνία στους καλούς σου φίλους από την Αμερική. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι πληρώνετε ένα μικρό μέρος για τα φάρμακα, ενώ εμείς..." "Όχι, όχι, Ντόναλντ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό". Είπα: "Ναι, μπορείς. Μπορείς". Εκείνος είπε: «Όχι, όχι, δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω''» είπε ο Τραμπ με μια κακή μάλλον μίμηση της προφοράς του Μακρόν.

«Επειδή θα έπρεπε να αυξήσει την τιμή του χαπιού από 10 δολάρια σε 20, και ίσως ακόμη και σε 30. Η δική μας θα έπεφτε από 130 δολάρια σε 20 δολάρια. Αλλά αυτός πρέπει να διπλασιάσει την τιμή του από 10 δολάρια. Και αυτοί ήταν το αφεντικό. Εγώ είπα: "Όχι, όχι, θα το κάνεις". "Όχι, Ντόναλντ, Ντόναλντ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό"» πρόσθεσε ο Τραμπ.

Πριν από δύο μήνες, ο μεγιστάνας είχε παρόμοια συμπεριφορά απέναντι στον Μακρόν με αφορμή τους δασμούς, σε μία κίνηση που είχε σοκάρει με τον υποτιμητικό τόνο της, ενώ το ίδιο είχε κάνει δέκα ημέρες μετά.

