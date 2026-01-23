Η Stoiximan Μεγάλος Χορηγός του Σωματείου ΑΠΟΕΛ για την αγωνιστική περίοδο 2025–2026

Η Stoiximan ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με το σωματείο ΑΠΟΕΛ, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Μεγάλου Χορηγού της ανδρικής ομάδας καλαθοσφαίρισης για την αγωνιστική περίοδο 2025–2026. Η νέα αυτή συνεργασία εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική της εταιρείας για τη στήριξη του αθλητισμού και των σωματείων που διακρίνονται για τη συνέπεια, την ιστορία και το αγωνιστικό τους ήθος.

Ολοκληρωμένη παρουσία σε αγωνιστικό και επικοινωνιακό επίπεδο

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Stoiximan θα έχει διακριτή και ενισχυμένη παρουσία στο σύνολο των αγωνιστικών και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων του ΑΠΟΕΛ BC. Το λογότυπο της εταιρείας θα εμφανίζεται στις επίσημες αγωνιστικές εμφανίσεις και στον προπονητικό εξοπλισμό της ομάδας καλαθοσφαίρισης, καθώς και σε επιλεγμένες εφαρμογές εντός του γηπέδου.

Συντονισμένη ψηφιακή επικοινωνία και ουσιαστική επαφή με το φίλαθλο κοινό

Η συνεργασία περιλαμβάνει στοχευμένη παρουσία της Stoiximan στα επίσημα ψηφιακά μέσα του σωματείου ΑΠΟΕΛ, μέσω ειδικά σχεδιασμένων δημοσιεύσεων και αναρτήσεων, με στόχο την ενίσχυση της σύνδεση της ομάδας με το φίλαθλο κοινό.

Παράλληλα, θα υλοποιηθούν επιλεγμένες δράσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων καλαθοσφαίρισης, καθώς και πρωτοβουλίες φιλοξενίας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας των φιλάθλων.

Κοινές πρωτοβουλίες κοινωνικής υπευθυνότητας

Κεντρικό πυλώνα της συνεργασίας αποτελεί η ανάπτυξη κοινών δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας, με ξεκάθαρο κοινωνικό αποτύπωμα και έμφαση στη θετική συμβολή του αθλητισμού στην κοινωνία. Οι δύο πλευρές δεσμεύονται να συνεργαστούν στενά για την υλοποίηση πρωτοβουλιών που προάγουν τη συμμετοχή, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό.

Ο κ. Άγγελος Χοντουλίδης, Γενικός Διευθυντής της Stoiximan στην Κύπρο, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με το σωματείο ΑΠΟΕΛ αποτελεί μια ακόμη στρατηγική πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει τη σταθερή μας προσήλωση στη στήριξη του κυπριακού αθλητισμού. Ο ΑΠΟΕΛ είναι ένα Σωματείο με μακρά ιστορία, υψηλές αξίες και ξεκάθαρο προσανατολισμό στην εξέλιξη. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, φιλοδοξούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αγωνιστική πορεία της ομάδας καλαθοσφαίρισης, αλλά και στην ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του σωματείου».

Συμμετοχή στον εορτασμό των 100 χρόνων ιστορίας του ΑΠΟΕΛ

Tέλος η Stoiximan θα συμμετάσχει ενεργά και θα στηρίξει τις επετειακές δράσεις για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας του ΑΠΟΕΛ, το 2026, τιμώντας τη διαχρονική προσφορά του σωματείου στον κυπριακό αθλητισμό.