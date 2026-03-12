Μπλακάουτ σε κυβερνητικές ιστοσελίδες μετά από κυβερνοεπιθέσεις

Δημοσκόπηση OMEGA Channel: Στο 1% η διαφορά ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στην πρόθεση ψήφου - Μάχη για την τέταρτη θέση

Το ΕΛΑΜ παγιώνεται στην τρίτη θέση με 11%, ενώ Άλμα, ΔΗΚΟ και Άμεση Δημοκρατία ακολουθούν με μονοψήφια ποσοστά – Στο 13% οι αναποφάσιστοι.

Οριακή διαφορά καταγράφεται μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στην πρόθεση ψήφου για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OMEGA Channel και διενεργήθηκε από την εταιρεία Pulse Market Research.

Συγκεκριμένα, ο ΔΗΣΥ καταγράφεται στην πρώτη θέση με ποσοστό 17%, ενώ το ΑΚΕΛ ακολουθεί σε πολύ μικρή απόσταση με 16%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΕΛΑΜ με 11%, ενώ ακολουθεί το Άλμα με 8%. ΔΗΚΟ και Άμεση Δημοκρατία συγκεντρώνουν από 7% στην πρόθεση ψήφου.

Παράλληλα η ΕΔΕΚ και το Volt, καταγράφουν ποσοστά γύρω στο 3%, γεγονός που τα φέρνει κοντά στο εκλογικό όριο για είσοδο στη Βουλή.

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται επίσης ποσοστό 13% αναποφάσιστων ψηφοφόρων, ενώ το 4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία.

