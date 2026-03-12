Τοποθέτηση της δημοτικής ομάδας Δησυ Πάφου για δημοσίευμα σχετικά με το ταμείο συντάξεων

Η δημοτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού στο δημοτικό συμβούλιο Πάφου εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευσή της για σχετικό δημοσίευμα το οποίο επιχειρεί να δημιουργήσει σκιές γύρω από τη διαχείριση του Δήμου Πάφου, παρουσιάζοντας ισχυρισμούς περί «παράνομης χρήσης €1,5 εκατομμυρίων από το ταμείο συντάξεων των δημοτικών υπαλλήλων».

Οπως αναφέρει, πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα αποσπασματικής παρουσίασης πληροφοριών, η οποία οδηγεί σε παραπλανητικά συμπεράσματα και πλήττει αδικαιολόγητα το κύρος ενός ολόκληρου θεσμού.

Σύμφωνα με τη δημοτική ομάδα του Δησυ, η πραγματικότητα είναι σαφής, τεκμηριωμένη και καταγεγραμμένη στα επίσημα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, στις 16 Μαρτίου 2022 το δημοτικό συμβούλιο Πάφου έλαβε θεσμικά και νόμιμα απόφαση για δανεισμό ποσού €1,16 εκατομμυρίων από το ταμείο συντάξεων και φιλοδωρημάτων των υπαλλήλων του δήμου, με σκοπό τη χρηματοδότηση αγοράς τεμαχίου γης για την ανάπτυξη φοιτητικών εστιών.

Όπως επισημαίνεται, δεν πρόκειται ούτε για αυθαίρετη ενέργεια ούτε για «παράνομη χρήση» χρημάτων, αλλά για απόφαση που λήφθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου, με πλήρη καταγραφή των όρων και των προϋποθέσεων της και ενώ προηγήθηκε σχετική διαβούλευση του δήμου πάφου με τον έφορο ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Η δημοτική ομάδα σημειώνει επίσης ότι είναι παραπλανητική η αναφορά στο ποσό των €1,5 εκατομμυρίων.

Όπως διευκρινίζει, το πραγματικό ποσό του δανείου ήταν €1,16 εκατομμύρια, με σαφώς καθορισμένους όρους αποπληρωμής και με επιτόκιο 3% μέχρι το 2027.

Το δάνειο, όπως αναφέρεται, αποπληρώνεται κανονικά και ήδη το υπόλοιπό του έχει μειωθεί σημαντικά, γεγονός που αποδεικνύει ότι η διαδικασία εξελίσσεται με πλήρη διαφάνεια και υπευθυνότητα. παράλληλα, τονίζεται ότι κατά τον χρόνο λήψης της συγκεκριμένης απόφασης, το ταμείο συντάξεων δεν αποτελούσε ξεχωριστή νομική οντότητα αλλά λειτουργούσε ως ειδικό ταμείο του δήμου, με τα διαθέσιμά του να βρίσκονται κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις που διαχειριζόταν ο Δήμος.

Σε μια περίοδο κατά την οποία τα επιτόκια καταθέσεων ήταν εξαιρετικά χαμηλά έως και αρνητικά, η απόφαση για δανεισμό με επιτόκιο 3%, όπως επισημαίνεται, όχι μόνο δεν ζημίωσε το ταμείο αλλά διασφάλισε απόδοση σημαντικά υψηλότερη από εκείνη που θα προέκυπτε αν τα χρήματα παρέμεναν αδρανή στις τράπεζες.

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τράπεζας, τα επιτόκια για δάνεια αντίστοιχου ύψους την ίδια περίοδο κυμαίνονταν περίπου στα ίδια επίπεδα.

Η δημοτική ομάδα του ΔΗΣΥ αναφέρει ακόμη ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί την εύκολη δημιουργία εντυπώσεων που πλήττουν το κύρος του Δήμου Πάφου και δημιουργούν αδικαιολόγητη ανησυχία στους πολίτες και στους εργαζομένους.

Όπως τονίζει, η κριτική είναι θεμιτή και απαραίτητη στη δημοκρατία, ωστόσο η δημόσια συζήτηση οφείλει να βασίζεται σε πλήρη στοιχεία και πραγματικά δεδομένα και όχι σε υπερβολές ή επιλεκτική παρουσίαση γεγονότων. καταληκτικά, σημειώνει ότι ο Δήμος Πάφου έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι λειτουργεί με διαφάνεια, θεσμικότητα και υπευθυνότητα στη διαχείριση των οικονομικών του και υπογραμμίζει ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αμαυρώνει την εικόνα του με ανακρίβειες και ατεκμηρίωτους υπαινιγμούς.

Παράλληλα, καλεί όσους επιλέγουν να εγείρουν τέτοιους ισχυρισμούς να παρουσιάσουν πλήρη και τεκμηριωμένα στοιχεία και όχι να δημιουργούν εντυπώσεις εις βάρος του Δήμου Πάφου, επισημαίνοντας ότι η αλήθεια είναι καταγεγραμμένη στα επίσημα έγγραφα και δεν επιδέχεται παραποίησης.

Σημειώνεται ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΔΗΣΥ στον Δ.Πάφου είναι οι Λίνος Τσοκκάς, Χουα Τσανγκ, Νίνα Γκαρακλίδου Γιώργος Δημητριάδης , Γιώργος Πίτρος , Κώστας Ζαμπυρίνης Ηλίας Σατολιάς και Κώστας Λοϊζίδης.