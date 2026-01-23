Κύπελλο Coca-Cola: η μαγεία συνεχίζεται και στη φάση των προημιτελικών

Η κλήρωση για τους αγώνες του Κυπέλλου Coca-Cola Α’ και Β’ Κατηγορίας 2025/2026, πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του ΓΣΠ, στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά, του εκ των Αντιπροέδρων Ευάγγελου Μούσκου, της λειτουργού της Ομοσπονδίας Αφροδίτης Καλογήρου και της Channel Marketing Manager της Coca-Cola HBC Κύπρου Ζαφείρως Σταύρου.

Σε δηλώσεις της, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, η κα Ζαφείρω Σταύρου, τόνισε πως για την Coca-Cola HBC Κύπρου, η μακροχρόνια, άριστη και σταθερή συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν είναι απλώς μια χορηγική σχέση. «Πρόκειται για μια κοινή πορεία με ξεκάθαρη δέσμευση να στηρίζουμε το κυπριακό ποδόσφαιρο και τις αξίες που το συνοδεύουν: τον σεβασμό, την αθλητοπρέπεια, την ομαδικότητα και τη συμπερίληψη» και ευχήθηκε οι αγώνες που έρχονται να προσφέρουν υψηλό θέαμα, έντονα συναισθήματα και υγιή ανταγωνισμό. Η κα Σταύρου ευχαρίστησε την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, όπως και τις ομάδες που συνεχίζουν να τιμούν τον θεσμό.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν από την κλήρωση, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τους προημιτελικούς αγώνες της κορυφαίας διοργάνωσης του κυπριακού ποδοσφαίρου είναι:

Απόλλων - Ομόνοια Αραδίππου

ΑΠΟΕΛ - ΕΝΠ

Διγενής Ακρίτας Μόρφου – Πάφος FC

Ομόνοια - ΑΕΛ

Το Κύπελλο Coca-Cola αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της ποδοσφαιρικής ιστορίας της Κύπρου αφού θεσμοθετήθηκε από το 1962. H ιδιαίτερη αυτή σχέση, μεταξύ του Κυπριακού ποδοσφαίρου και του κατεξοχήν αναψυκτικού των γηπέδων, είναι ίσως η μακροβιότερη στο χώρο, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη.