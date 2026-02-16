Λάρνακα: Πυρκαγιά σε όχημα εν κινήσει στην περιοχή Τεκκέ (φώτος)

Unicorns: Νέα Γεύση Sweet Chilli – Γλυκιά Μαγεία με Πικάντικη Έκπληξη!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Sweet Chilli ξεχωρίζει με τη μοναδική ισορροπία γλυκού και πικάντικου και φυσικά με τη νέα του εντυπωσιακή, μοβ συσκευασία, που κλέβει τις εντυπώσεις στα ράφια.

Τα αγαπημένα σας τραγανά σνακ καλαμποκιού Unicorns υποδέχονται τη νέα τους γεύση Sweet Chilli, Μια γεύση γεμάτη ένταση και νοστιμιά.

Φτιαγμένα από καλαμπόκι και με το χαρακτηριστικό σχήμα κώνου, τα Unicorns είναι το τέλειο σνακ για κάθε στιγμή, για μικρούς και μεγάλους. Μετά τις τρεις απολαυστικές γεύσεις — Original, Salt & Vinegar και Nacho Cheese — η νέα γεύση έρχεται για να ξυπνήσει ευχάριστα τις αισθήσεις σας και να κερδίσει όσους αγαπούν τις πιο τολμηρές, spicy απολαύσεις. .

Η οικογένεια των Unicorns μεγαλώνει, φέρνοντας ακόμη περισσότερη μαγεία και γεύση σε κάθε στιγμή.

Γιατί... λίγη μαγεία και λίγη ένταση, κάνουν τη ζωή πιο νόστιμη!

Τα τραγανά Unicorns διανέμονται από την Εταιρεία Laiko Cosmos Trading Ltd.

