Μέχρι τέλος Ιουνίου οι αιτήσεις για Ολοήμερα Γυμνάσια - Όλες οι πληροφορίες

Μέχρι τέλος Ιουνίου το αργότερο θα πρέπει να παραδοθούν οι αιτήσεις για εγγραφή στα Ολοήμερα Γυμνάσια Διαθεματικής - Διεπιστημονικής Μάθησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών, κατά τον πρωινό χρόνο, θα πραγματοποιείται βάσει του υφιστάμενου ωρολογίου προγράμματος των Γυμνασίων, ενώ οι απογευματινές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μεταξύ των ωρών 14:00 – 15:20.

Σημειώνεται ότι τα Ολοήμερα Γυμνάσια λειτουργούν στην επαρχία Λευκωσίας, στο Παγκύπριον Γυμνάσιον και στο Γυμνάσιο Αρχαγγέλου Λακατάμειας, στην επαρχία Λεμεσού, στο Λανίτειο Γυμνάσιο και στο Γυμνάσιο Ύψωνα, στην επαρχία Λάρνακας, στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο, Στην επαρχία Αμμοχώστου, στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου και στην επαρχία Πάφου, στο Νικολαΐδειο Γυμνάσιο.

Διευκρινίζεται ότι το Ολοήμερο Σχολείο του Παγκυπρίου Γυμνασίου λειτουργεί με ανοικτή εκπαιδευτική περιφέρεια και οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται ότι μπορούν να αιτηθούν εγγραφή για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, ανεξαρτήτως της διεύθυνσης διαμονής τους. Ως εκ τούτου, οι αιτητές/αιτήτριες για το Παγκύπριον Γυμνάσιον, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική Αίτηση Εγγραφής και να την αποστείλουν στο Επαρχιακό Γραφείο Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dme-eparchiako-lef@schools.ac.cy), από τις 16 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 13 Μαρτίου 2026, αφού προηγουμένως ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή του παιδιού τους στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, μέσω του συστήματος eΔΕΑ. Η επιλογή των μαθητών/μαθητριών θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση.

Τα υπόλοιπα ολοήμερα Γυμνάσια δεν θα είναι ανοικτής εκπαιδευτικής περιφέρειας και η επιλογή των παιδιών θα αποφασίζεται από τη Διεύθυνση του Σχολείου. Επισυνάπτεται σχετική Αίτηση η οποία θα παραδίδεται συμπληρωμένη από τους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια του Σχολείου, το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου 2026, νοουμένου ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής του παιδιού τους, μέσω του συστήματος eΔΕΑ.

