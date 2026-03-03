Lidl Κύπρου: Μόνιμα χαμηλές τιμές σε επιλεγμένα φρέσκα χοιρινά κρεατικά

Η Lidl Κύπρου θέτει σε πρώτο πλάνο μια νέα πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη διαχρονική της δέσμευση για μόνιμα χαμηλές τιμές. Με ξεκάθαρη αίσθηση του κοινωνικού της ρόλου και βαθιά κατανόηση των αναγκών των κυπριακών νοικοκυριών, από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, η εταιρεία προχωρά σε μόνιμη μείωση τιμών σε επιλεγμένα φρέσκα χοιρινά κρεατικά –τα οποία σε ποσοστό άνω του 70% προέρχονται από Κύπριους παραγωγούς – παραμένοντας πιστή στην παροχή προϊόντων κορυφαίας ποιότητας σε μόνιμα αχτύπητες τιμές.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής πρωτοβουλίας, η Lidl Κύπρου δεν περιορίζεται σε πρόσκαιρες απαντήσεις στις συνθήκες της αγοράς, αλλά εφαρμόζει μια διαχρονική επιλογή που καθορίζει ολόκληρο το επιχειρηματικό της μοντέλο. Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να προσφέρει χαμηλές τιμές και να τις διατηρεί σταθερές, επενδύοντας συστηματικά στη συνέπεια και τη διάρκεια, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην ποιότητα. Αυτή η έμπρακτη στήριξη αποτυπώνεται στα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς, καθώς μόνο το 2025 η εταιρεία προχώρησε σε μειώσεις τιμών σε πάνω από 600 προϊόντα, ενώ διατήρησε σταθερές τις τιμές σε περισσότερα από 1.000 επιπλέον είδη.

Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται δυναμικά και το 2026, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την τρέχουσα πρωτοβουλία για το Σαρακοστιανό τραπέζι, όπου προσφέρεται επιπλέον έκπτωση -15% σε βασικά αγαθά, όπως τα κατεψυγμένα λαχανικά και το ρύζι, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε ποιοτικές διατροφικές επιλογές. Η σταθερή αυτή σχέση ποιότητας και τιμής έχει αναγνωριστεί και επίσημα, με τα βραβεία Best Buy να αναδεικνύουν την εταιρεία ως τη Νο. 1 υπεραγορά στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής για το 2025/2026, σύμφωνα με ανεξάρτητη έρευνα του διεθνούς οργανισμού ICERTIAS (International Certification Association).

Μέσα από τη νέα αυτή επικοινωνία, η Lidl Κύπρου υπενθυμίζει ότι οι χαμηλές τιμές δεν αποτελούν μια τάση της στιγμής, αλλά μια μόνιμη πρωτοβουλία που επιστρέφει αξία στην καθημερινότητα της κυπριακής οικογένειας. Για τη Lidl Κύπρου, όταν κρατάς την αξία σταθερή, τότε πραγματικά αξίζει.

