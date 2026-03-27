Η ERB ASFALISTIKI στο πλευρό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου

Η ERB ASFALISTIKI, μέλος του ηγετικού τραπεζοασφαλιστικού Ομίλου EUROBANK, και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, στο πλαίσιο της διαχρονικής συνεργασίας και δέσμευσής τους στην προώθηση της πυρασφάλειας, για 25η συνεχόμενη χρονιά, ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε ένα νέο τομέα δράσης: στην ενίσχυση της εκπαίδευσης των μελών της Πυροσβεστικής, αλλά και του ευρύτερου κοινού.

Με κοινό στόχο «Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν στάχτη», στις 23 Μαρτίου 2026, στελέχη της ERB ASFALISTIKI παρέδωσαν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία τον εξομοιωτή εκπαίδευσης, τύπου Intelligent System Training (I.T.S). Ένα προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης που προσφέρει ρεαλιστική και ασφαλή πρακτική εξάσκηση στην κατάσβεση πυρκαγιών.

Μέσα από προηγμένη τεχνολογία, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν δεξιότητες αντιμετώπισης πυρκαγιών, ενισχύοντας την ετοιμότητα και την αυτοπεποίθησή τους σε πραγματικές συνθήκες. Η εκπαίδευση απευθύνεται τόσο σε πυροσβέστες όσο και στο ευρύτερο κοινό, συμπεριλαμβανομένων παιδιών. Το σύστημα συνδυάζει επίσης φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία, προσφέροντας μια σύγχρονη και υπεύθυνη προσέγγιση στην εκπαίδευση πυρασφάλειας.

Ο Γενικός Διευθυντής της ERB ASFALISTIKI, κ. Ανδρέας Κ. Στυλιανού, δήλωσε «Στην ERB ASFALISTIKI, επενδύουμε σταθερά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πρόληψη και την ετοιμότητα, στηρίζοντας έμπρακτα τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προστασίας της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας μας».

Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει την προσήλωση της ERB ASFALISTIKI στην έμπρακτη στήριξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Η ενίσχυση της εκπαίδευσης και η κατάλληλη προετοιμασία, συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πυροσβεστών. Των ανθρώπων που η δουλειά τους είναι κορυφαίο λειτούργημα: η προστασία της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου του τόπου μας.