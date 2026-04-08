Η Themis Portfolio Management στηρίζει το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες» με χορηγία ύψους €15.000

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, η Themis Portfolio Management προχώρησε σε χορηγία ύψους €15.000 προς το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες», ενισχύοντας έμπρακτα το σημαντικό έργο που επιτελεί για τη στήριξη παιδιών με καρκίνο και λευχαιμία, καθώς και των οικογενειών τους.

Η επιταγή παραδόθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Themis Portfolio Management, κ. Πανίκο Μουζούρη, στον Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος, κ. Κώστα Παντελίδη κατά τη διάρκεια συνάντησης.

Το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες», το οποίο ξεκίνησε τη δράση του το 2017 με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά, προσφέρει πολύτιμη ψυχολογική και οικονομική στήριξη σε οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Μακάρειου Νοσοκομείου ή βρίσκονται στο εξωτερικό για θεραπεία. Το έργο του στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε εθελοντική προσφορά και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες.

Ο κ. Πανίκος Μουζούρης παραδίδοντας την χορηγία ανέφερε ότι:

«Στην Themis Portfolio Management η ουσιαστική συμβολή στην κοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποστολής μας. Με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειες που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη, στηρίζουμε το έργο του Ιδρύματος “Μικροί Ήρωες” και ευχόμαστε η συνεισφορά μας να συμβάλει στην ανακούφιση και ενίσχυσή τους.»

Από την πλευρά του, ο κ. Κώστας Παντελίδης εξέφρασε εκ μέρους του Ιδρύματος Μικροί Ήρωες, θερμές ευχαριστίες προς την Themis Portfolio Management για τη γενναιόδωρη αυτή χορηγία. Η στήριξη αυτή μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στα παιδιά και τις οικογένειές τους που το έχουν πραγματικά ανάγκη.»

Η Themis Portfolio Management παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη της κοινωνίας και στην ενίσχυση πρωτοβουλιών που έχουν ουσιαστικό και διαχρονικό αντίκτυπο.