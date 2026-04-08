Αιχμές ΕΔΕΚ κατά Οδυσσέα για Δρουσιώτη: «Οι μεσσίες γίνονται στα χαρακώματα και όχι πίσω από τα γραφεία παχυλών μισθών»

Σε υψηλούς τόνους απαντά η ΕΔΕΚ στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, με αφορμή δηλώσεις του τελευταίου για τη στάση του κινήματος ΑΛΜΑ σε σχέση με τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι ο κ. Μιχαηλίδης, στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει την «πλήρη ταύτιση» του με τον Μακάριο Δρουσιώτη και τα «εσωκομματικά του ζητήματα», δήλωσε ότι το κίνημά του δεν θα μπορούσε να είναι ΕΔΕΚ και δεν θα μπορούσε να έχει την ίδια στάση με το κόμμα.

Η ΕΔΕΚ σημειώνει πως αυτό είναι «ίσως το μοναδικό θέμα» στο οποίο συμφωνεί με τον κ. Μιχαηλίδη, υπογραμμίζοντας με έμφαση ότι «το ΑΛΜΑ και ο κ. Μιχαηλίδης δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ΕΔΕΚ».

Στην ίδια ανακοίνωση, το κόμμα προχωρεί σε σειρά συγκρίσεων ανάμεσα στη δική του πολιτική διαδρομή και τον επικεφαλής του ΑΛΜΑ, αναφέροντας ότι η ΕΔΕΚ «για 57 χρόνια στηρίζει αυτό το κράτος», ενώ κατηγορεί τον κ. Μιχαηλίδη ότι το «ισοπεδώνει για αλλότριους λόγους».

Παράλληλα, η ΕΔΕΚ υποστηρίζει ότι επί 57 χρόνια αγωνίζεται «για την πατρίδα και την κοινωνία», σε αντίθεση, όπως αναφέρει, με τον κ. Μιχαηλίδη, τον οποίο κατηγορεί ότι επιδιώκει «να ανελιχθεί και να αυτοπροβληθεί».

Το κόμμα αποδίδει επίσης στον κ. Μιχαηλίδη «πολιτική ανεπάρκεια», υποστηρίζοντας ότι τη συγκαλύπτει πίσω από «το μονοθεματικό της πολιτικής του», ενώ κάνει λόγο και για «προσωποπαγές κόμμα» που, κατά την ΕΔΕΚ, χρησιμοποιείται για την άνοδο «στα σκαλοπάτια της εξουσίας».

Κλείνοντας, η ΕΔΕΚ απευθύνει νέα αιχμή προς τον επικεφαλής του ΑΛΜΑ, αναφέροντας ότι οι «μεσσίες», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, «γίνονται στα χαρακώματα και όχι πίσω από τα γραφεία παχυλών μισθών».