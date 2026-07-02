Λεμεσός: Έκτακτες διευθετήσεις για τα λύματα μέχρι την αναβάθμιση του σταθμού στο Βατί

Σε εφαρμογή έχουν τεθεί προσωρινές διευθετήσεις για τη διαχείριση των λυμάτων στην επαρχία Λεμεσού, καθώς οι εργασίες αναβάθμισης στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων στο Βατί έχουν περιορίσει τη δυναμικότητα λειτουργίας του.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Τμήματος Περιβάλλοντος, στόχος των μέτρων είναι να συνεχιστεί χωρίς σοβαρά προβλήματα η εξυπηρέτηση των επαγγελματιών βοθροκαθαριστών μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Ο σταθμός στο Βατί παραλαμβάνει προσωρινά μικρότερες ποσότητες λυμάτων, με αποτέλεσμα το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού να προχωρήσουν σε συντονισμένες ενέργειες για την κάλυψη των αναγκών της επαρχίας.

Στο πλαίσιο των διευθετήσεων, ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή παραλαμβάνει αυξημένες ποσότητες συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, ώστε να απορροφάται σημαντικό μέρος του φορτίου. Παράλληλα, ο σταθμός στη Βαθιά Γωνιά παραμένει διαθέσιμος για τους μεταφορείς, ενώ εξετάζονται και πρόσθετες εναλλακτικές λύσεις για την ενίσχυση της συνολικής δυναμικότητας.

Στους επαγγελματίες βοθροκαθαριστές έχουν δοθεί οδηγίες για προγραμματισμένες και συντονισμένες απορρίψεις στο δίκτυο του ΕΟΑ Λεμεσού, προκειμένου να γίνεται ορθολογική κατανομή των ποσοτήτων και να αποφεύγεται η επιβάρυνση των σταθμών.

Τα αρμόδια τμήματα τονίζουν ότι τα προβλήματα είναι προσωρινά και παρακολουθούνται στενά, ενώ λαμβάνονται μέτρα ώστε η διαχείριση των λυμάτων να συνεχιστεί με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Η αναβάθμιση του σταθμού στο Βατί αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Δεκεμβρίου, οπότε και εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του. Μέχρι τότε, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με τους επαγγελματίες βοθροκαθαριστές και τον ΕΟΑ Λεμεσού για την εφαρμογή πρόσθετων λύσεων όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.