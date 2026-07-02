Νέα σειρά ‘Goldies Lights’: Περισσότερη απόλαυση, 30% λιγότερα λιπαρά

Το Λαϊκό Καφεκοπτείο, με σχεδόν 50 χρόνια παρουσίας στην παραγωγή σνακ στην Κύπρο και δημιουργός των επιτυχημένων brands Giants, Unicorns και Estella Tortilla Chips, παρουσιάζει τη νέα σειρά Goldies Lights, προσφέροντας στους καταναλωτές έναν νέο τρόπο να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους σνακ, με 30% λιγότερα λιπαρά και χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση.

Με οδηγό τη διαρκή καινοτομία και την εξέλιξη των προϊόντων της, η εταιρεία ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών που αναζητούν πιο ισορροπημένες επιλογές για την καθημερινή τους απόλαυση.

Τα Goldies Lights είναι σνακ πατάτας με 30% λιγότερα λιπαρά σε σύγκριση με τα συμβατικά πατατάκια, προσφέροντας μια πιο ισορροπημένη επιλογή χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση και την απολαυστική τραγανότητα που αγαπούν οι καταναλωτές.

Η νέα σειρά κυκλοφορεί σε δύο αγαπημένες γεύσεις που ξεχωρίζουν για την ένταση και τον χαρακτήρα τους:

Salt & Vinegar (Αλάτι & Ξύδι)

Prawn Cocktail (Γαρίδα Κοκτέιλ)

Με μοντέρνα εμφάνιση, μοναδική τραγανότητα και 30% λιγότερα λιπαρά, τα Goldies Lights αποδεικνύουν ότι η απόλαυση μπορεί να συνδυάζεται με πιο ισορροπημένες διατροφικές επιλογές.

Αναζητήστε τα στα ράφια των καταστημάτων σε όλη την Κύπρο και ανακαλύψτε έναν νέο τρόπο να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας σνακ.

Τα Goldies Lights παράγονται από τη Laiko Manufacturing & Trading Ltd και διανέμονται στην κυπριακή αγορά από τη Laiko Cosmos Trading Ltd.